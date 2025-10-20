حاتمیان: ۱۴۰۰ هکتار از مزارع شهرستان تبریز زیر کشت کلزا

به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل حاتمیان روز دوشنبه در جلسه اجرای بهینه الگوی کشت شهرستان تبریز، با اعلام آمادگی برای اجرای سهمیه‌های تعیین‌شده، موانع اصلی تحقق کامل این الگو را برشمرد.

وی بیان کرد: اجرای بهینه الگوی کشت، یک برنامه استراتژیک در بخش کشاورزی است که هدف اصلی آن، تضمین امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری آب و بهبود معیشت کشاورزان از طریق هدایت تولید به سمت محصولات متناسب با پتانسیل‌های اقلیمی و منابع آبی موجود در هر منطقه است.

حاتمیان افزود: این طرح با مدیریت علمی، تلاش دارد تا کشت‌های پرآب‌بر را در مناطق با محدودیت منابع به سمت محصولات کم‌آب‌بر و دارای توجیه اقتصادی بالاتر سوق دهد و به پایداری طولانی‌مدت تولید کمک کند.

وی ادامه داد: مدیریت جهادکشاورزی شهرستان تبریز سعی دارد کشت‌های آبی را به سوی کشت‌های کم‌آب بر و کشت‌های دیم طبق سیاست‌های دولت چهاردهم سوق دهد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز، در سخنان خود با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای پیاده‌سازی این طرح، از موفقیت در تخصیص بخشی از اراضی خبر داد و گفت: با وجود همه موانع، ما توانسته‌ایم ۱۴۰۰ هکتار از اراضی کلزای شهرستان تبریز را برای اجرای الگوی کشت تامین و زیر کشت ببریم که نشان‌دهنده تعهد و آمادگی کشاورزان منطقه است. این سهمیه کشت که توسط سازمان‌های ذی‌ربط تعیین شده، گام بزرگی در جهت اجرای برنامه ملی است.

حاتمیان در ادامه افزود: متأسفانه یکی از اصلی‌ترین معضلات ما به وضعیت آب بازمی‌گردد. ثمره این تلاش‌ها (منافع حاصله) به دلیل عدم همکاری کامل و گاهی ناقص اداری و همچنین مدیریت ضعیف امور تامین آب تحت‌الشعاع قرار گرفته است. ما برای ادامه کشت و رفع مشکلات نیازمند جریان واقعی آب هستیم.

در ادامه جلسه، پاسبان اسلام، معاون مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی، با تمرکز بر بحران آب و مدیریت آن، وضعیت موجود را نگران‌کننده توصیف کرد و بیان کرد: آب موجود در منطقه را نمی‌توان آب جدید نامید. به دلیل نبود اطمینان و ضعف در مدیریت منابع، کشاورزان ناچار شده‌اند به کشت دیم پاییزه روی بیاورند. این پناه بردن به کشت دیم نشان‌دهنده عمق مشکلات آبیاری است که ناشی از عدم همکاری و مدیریت ناکافی است.

معاون مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: تداوم این وضعیت (کم‌کاری، عدم همکاری و مدیریت بی‌طرف) اجرای طرح‌های حیاتی مانند الگوی کشت بهینه را دشوار کرده و برای حفظ ۱۴۰۰ هکتار اراضی زیر کشت، نیاز به اقدام عاجل نهادهای مسئول وجود دارد.