طلایی: رشد ۳۵ درصدی صادرات کشاورزی و کاهش ۲۰ درصدی واردات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلایی عصر جمعه در هفتمین جشنواره سیر تیمورلو و آئین رونمایی از گواهینامه ثبت این جشنواره در تقویم رویدادهای گردشگری کشور با اشاره به ویژگی‌های کشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: هر چند این استان به عنوان منطقه‌ای صنعتی شناخته می‌شود، اما باید توجه داشت که بسیاری از صنایع در آذربایجان‌شرقی وابسته به کشاورزی هستند.

وی گفت: شما کشاورزان در شهرستان تیمورلو توانستید با برند سازی سیر، ظرفیت خود را به نمایش بگذارید.

طلایی با قدردانی از تلاش کشاورزان، بر اهمیت امنیت غذایی کشور تأکید کرد و گفت: شما با همت و تلاش خود، امنیت غذایی کشور را تأمین کرده‌اید و این افتخارات باعث سربلندی و آرامش در زمان‌های بحرانی شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی به رشد ۳۵ درصدی صادرات کشاورزی نسبت به سال گذشته و کاهش ۲۰ درصدی واردات اشاره کرد و افزود: این آمار نشان می‌دهد که کشاورزی می‌تواند به عنوان یک پایگاه اقتصادی مطمئن برای کشور عمل کند.

معاون وزیر همچنین به اهمیت صنایع تبدیلی در کشاورزی اشاره کرد و افزود: صنایع تبدیلی، ضرورت مهمی برای تأمین بازار و تنظیم قیمت‌هاست.

وی گفت: دولت در تلاش است تا اعتباراتی را برای تنظیم بازار تخصیص دهد که می‌تواند در سرمایه در گردش صنایع تبدیلی مؤثر باشد.

طلایی در ادامه بر ضرورت ایجاد سردخانه‌ها و انبارها تأکید کرد و گفت: بهبود ذخیره‌سازی و مدیریت محصول از عوامل مهم در موفقیت کشاورزان است.

چالش‌های کشاورزی در مواجهه با خشکسالی

معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص چالش‌های ناشی از کم‌آبی و خشکسالی گفت: با وجود مشکلات کم آبی، افزایش قابل توجهی در تولیدات کشاورزی در این استان مشاهده شده است و ما باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم و برای بهبود زیرساخت‌ها در کنار کشاورزان باشیم.

وی همچنین درخصوص تأسیس شهرک سیر تأکید کرد و گفت: تجمیع صنایع تبدیلی، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و فرصت‌های بهتری برای کشاورزان فراهم می‌کند. امیدواریم با پیگیری مسئولین محلی و نمایندگان محترم، شاهد ایجاد این شهرک در اسرع وقت باشیم.

طلایی خواستار همکاری و هماهنگی بین مسئولان مختلف برای تقویت بخش کشاورزی شد و افزود: دولت همواره در کنار کشاورزان خواهد بود و تلاش می‌کند تا امکانات و اعتباراتی برای این حوزه تخصیص دهد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان ضمن ابراز رضایت از روحیه کار و تلاش مردم تیمورلو، اعلام کرد: تا یکشنبه هفته آینده موارد اداری مرتبط با پروژه‌های توسعه‌ای پیگیری خواهد شد و همکاری‌های بیشتر میان بخش‌های مختلف به تقویت وضعیت اقتصادی کشاورزی استان کمک خواهد کرد.