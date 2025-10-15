امینیان: مراغه ۱۵۴ واحد صنعتی و معدنی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین امینیان روز چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری شهرستان مراغه، صنایع غذایی، سلولزی، نساجی و چرم، مواد شیمیایی و معدنی را از حوزه‌های صنعتی فعال شهرستان مراغه بیان کرد و ادامه داد: در این واحدهای تولیدی و صنعتی اکنون چهار هزار و ۱۵ نفر به طور مستقیم اشتغال دارند.

وی تعداد واحدهای معدنی مجوز دار شهرستان مراغه در حوزه‌های سنگ آهک، ذغال سنگ، خاک نسوز، گرانیت و اکسید را نیز ۳۷ واحد اعلام کرد که از تعداد ۱۶ واحد غیرفعال هستند.

امینیان ناترازی انرژی، انشعابات برق و گاز، ثبت سفارش، فرسودگی ماشین الات، کمبودهای نقدینگی، عدم تأمین منابع مالی واحدهای تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی، تکمیل نشدن زیرساخت‌ها، خام فروشی، ضعف آنتن دهی تلفن همراه و مشکلات اراضی را از جمله مسائل مهم حوزه صنعت و معدن شهرستان مراغه به ویژه در بخش شهرک‌های صنعتی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه قانون ایجاد منطقه ویژه سهند در سال ۱۳۸۹ همزمان با مناطق ویژه اقتصادی سهلان و آستارا مصوب شده است، توجه خاص دولت و وزارت صمت به موضوع مهم منطقه ویژه اقتصادی سهند را خواستار شد.