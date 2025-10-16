سرمست: نقشه راه توسعه آذربایجان شرقی تدوین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه، در یکصد و شانزدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور وزیر صنعت در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، گفت: با توجه به تأکید رئیسجمهور برای تعویض اختیار به استانداران، ما این مسئولیت را در استان میپذیریم. هر چند این موضوع دچار وقفه شده و ما به طور سنتی در مدیریت کشور دچار مرکزگرایی هستیم.
وی افزود: ایده تفویض اختیار به استانداران، بسیار مهم و راهگشا است. ما سالها با رئیسجمهور محترم تجربه زیسته داریم. آنچه درباره تفویض اختیار در صحنه سیاسی پیاده میشود با ایدههای دکتر پزشکیان فاصله زیادی دارد.
سرمست با اشاره به نقش تاریخی و محوری آذربایجان شرقی در تحولات سیاسی و اقتصادی کشور گفت: ما میتوانیم در مدیریت استان ابتکاراتی داشته باشیم که راهگشای مسائل کشور باشد. آذربایجان در طول تاریخ ثابت کرده است که همواره راهگشای مشکلات کشور بوده است.
وی تاکید کرد: بخش دولتی و خصوصی استان، این اعتماد به نفس را دارد که مسئولیت مدیریت کلانپروژههای کشور را بهصورت پایلوت در استان آذربایجان شرقی بر عهده بگیریم.
استاندار از امضای میثاقنامه توسعه استان خبر داد و اظهار کرد: ما در بدو آغاز مسئولیت، میثاقنامهای همراه با مسئولان ارشد استان امضا کردیم تا همه توان خود را برای توسعه آذربایجان شرقی بگذاریم.
وی افزود: امام جمعه محترم، دادستان محترم، رؤسای کل استان، نمایندگان و مدیران استان همگی همقسم شدیم تا از هیچ تلاشی برای توسعه آذربایجان شرقی فروگذار نکنیم. ما از این تعاملات و تصمیمسازی ها استقبال میکنیم.
سرمست به اهمیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: من همیشه تاکید کردهام که در اختلاف نظرهای بین دولت و بخش خصوصی، طرف بخش خصوصی و صنعتگران خواهم بود. ما به صورت کامل از بخش خصوصی حمایت میکنیم.
استاندار از تدوین نقشه راه برای توسعه استان آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: ما آینده توسعه استان را ترسیم کردهایم و با مشارکت بخش خصوصی، تکمیل ۱۰ زنجیره ارزش را برای توسعه اقتصاد استان ترسیم کردهایم.
سرمست ادامه داد: تکمیل زنجیره ارزش معادن با محوریت مس و طلا، تکمیل فرش دستباف و صنایع دستی، تکمیل زنجیره ارزش کفش و چرم، تکمیل زنجیره ارزش قطعهسازی، تکمیل زنجیره ارزش صنایع خودروسازی بهخصوص ماشین سازی تبریز و تراکتورسازی، تکمیل زنجیره ارزش صنایع چوب و مبلمان، تکمیل زنجیره ارزش صنایع غذایی و شیرینی، تکمیل زنجیره ارزش صنایع کشاورزی، تکمیل زنجیره ارزش صنایع دارویی و تکمیل زنجیره ارزش صنایع فولاد از جمله مهمترین رئوس نقشه راه توسعه آذربایجان شرقی است.
وی تصریح کرد: ما نوسازی گروه ماشین سازی تبریز را در اولویت قرار دادهایم و مقدمه این کار مهم، خروج قطعی گروه ماشین سازی تبریز از لیست واگذاریهای سازمان خصوصیسازی است.
وی در پایان گفت: ماشینسازی سمبل صنعت آذربایجان است و همه تلاش ما برای نوسازی و بهسازی این صنعت راهبردی است.
