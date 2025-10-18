  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

خرسندی: صادرات سیب مراغه به بازارهای جهانی آغاز شده است

خرسندی: صادرات سیب مراغه به بازارهای جهانی آغاز شده است

مراغه- مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: همزمان با برداشت سیب درختی، صادرات این محصول به بازارهای جهانی و کشورهای همسایه آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خرسندی روز شنبه گفت: پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۷۰ هزار تن محصول از باغ‌های سیب این شهرستان برداشت شود و همزمان بسته بندی و صادرات این محصول باکیفیت به کشورهای هندوستان، امارات متحده عربی، عراق، پاکستان و ازبکستان آغاز شده است.

وی اضافه کرد: به علت شرایط خوب آب و هوایی و دانش بالای باغداران در کشت و کار سیب محصولی که در این شهرستان تولید می‌شود بیشتر ممتاز و درجه یک است و از کل تولید حدود ۸۰ درصد محصولِ درجه یک و ممتاز و ۲۰ درصد صنعتی و درجه ۲ روانه بازارهای منطقه و صنایع تبدیلی می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه افزود: امسال برای بسته بندی سیب مراغه یک خط مجهز راه اندازی شده است.

خرسندی گفت: با وجود کاهش ۶۵ درصدی سیب مراغه در سال جاری، این شهرستان همچنان جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید سیب کشور حفظ کرده است و نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی و صادرات ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: شهرستان مراغه ۲۶ هزار هکتار باغ دارد که از این میزان ۱۸ هزار هکتار آن باغ‌های سیب است و باغداری و تولید سیب در مراغه، برای بیش از ۷۰ هزار نفر شغل مستقم ایجاد کرده است.

کد خبر 6625991

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسن IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      به بهای خشک شدن دریاچه ارومیه کاش یکم مدیریت میکردیم باغدارها میلیاردها ارز را خارج و در کشورهای خارجی سرمایه گذاری میکنند و این به بهای مرگ دریاچه ارومیه بود

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها