به گزارش خبرنگار مهر، سامان قلی پور صبح یکشنبه در بازدید از پروژه بهسازی محور «برازجان-گناوه» اظهار کرد: شهر برازجان به دلیل اینکه شاهراه ارتباطی استان محسوب می‌شود، بهسازی و اصلاح مسیرهای ورودی آن دارای اهمیت است.

قلی پور خاطرنشان کرد: بر همین اساس، بهسازی و روکش آسفالت محور «برازجان- گناوه» به طول ۱۰ کیلومتر و اعتبار ۳۰ میلیارد تومان آغاز شده و طی دو ماه آینده به اتمام می‌رسد.

وی یادآور شد: در این پروژه آسفالت قدیمی که عمر مفید آن تقریباً پایان یافته، با روکش جدید بهسازی خواهد شد که منجر به تسهیل در تردد کاربران جاده‌ای و بهبود سطح سرویس جاده خواهد شد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دشتستان یادآور شد: بهسازی و روکش آسفالت سایر ورودی‌های مرکز شهرستان دشتستان نظیر ورودی برازجان از سمت «دالکی» و «بوشهر» نیز در اولویت روکش آسفالت می‌باشد و تا حداکثر یکسال آینده به پایان خواهند رسید.