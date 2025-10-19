  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۷

رئیس راهداری دشتستان: ورودی‌های برازجان بهسازی و روکش آسفالت می‌شود

رئیس راهداری دشتستان: ورودی‌های برازجان بهسازی و روکش آسفالت می‌شود

بوشهر- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دشتستان گفت: بهسازی آسفالت ورودی‌های شهر برازجان آغاز شده و طی یک سال آینده شاهد تحول در این زمینه خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سامان قلی پور صبح یکشنبه در بازدید از پروژه بهسازی محور «برازجان-گناوه» اظهار کرد: شهر برازجان به دلیل اینکه شاهراه ارتباطی استان محسوب می‌شود، بهسازی و اصلاح مسیرهای ورودی آن دارای اهمیت است.

قلی پور خاطرنشان کرد: بر همین اساس، بهسازی و روکش آسفالت محور «برازجان- گناوه» به طول ۱۰ کیلومتر و اعتبار ۳۰ میلیارد تومان آغاز شده و طی دو ماه آینده به اتمام می‌رسد.

وی یادآور شد: در این پروژه آسفالت قدیمی که عمر مفید آن تقریباً پایان یافته، با روکش جدید بهسازی خواهد شد که منجر به تسهیل در تردد کاربران جاده‌ای و بهبود سطح سرویس جاده خواهد شد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دشتستان یادآور شد: بهسازی و روکش آسفالت سایر ورودی‌های مرکز شهرستان دشتستان نظیر ورودی برازجان از سمت «دالکی» و «بوشهر» نیز در اولویت روکش آسفالت می‌باشد و تا حداکثر یکسال آینده به پایان خواهند رسید.

کد خبر 6626789

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها