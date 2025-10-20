نصیری: آمار مخاطرات پایتخت به ۱۸ مورد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و منابع و تجهیزات گفت: تهران شهری است که روزانه بیش از ۱۰ میلیون نفر در آن در رفتوآمدند و در مساحتی حدود ۷۵۰ کیلومتر مربع زندگی میکنند؛ شهری که نیمی از بار حیاتی کشور را بر دوش میکشد و در عین حال یکی از لرزهخیزترین نقاط ایران به شمار میرود.
وی تأکید کرد: شهر تهران باید از هماکنون برای شرایط بحرانی آماده شود. هر ساعت و هر روز ممکن است در نقطهای از کشور یا همین پایتخت زلزلهای روی دهد. این واقعیت را باید بپذیریم.
۱۸ مخاطره اولویتدار
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به افزایش تعداد مخاطرات اولویتدار پایتخت اظهار کرد: در سالهای گذشته ۱۴ مخاطره اصلی برای تهران شناسایی شده بود، اما امروز این رقم به ۱۸ مورد افزایش یافته است. علاوه بر زلزله، سیل، خشکسالی و زمینلغزش، مخاطراتی مانند تغییرات اقلیمی، موجهای گرما و سرما، جنگ، طوفان گرد و غبار، آلودگی هوا، ترافیک جادهای، تجمعات انبوه، اپیدمیها، قطع برق و حملات سایبری نیز در زمره تهدیدهای مهم تهران هستند.
نصیری افزود: جنگ اخیر نشان داد دشمنان از هر فرصتی برای حمله استفاده میکنند و این تصور که جنگهای آینده صرفاً سایبری یا شناختی خواهد بود، اشتباه است. باید زیرساختهای حیاتی کشور را برای هر نوع تهدیدی آماده کنیم.
نقشه گسلها و فرونشست تهران؛ واقعیتی نگرانکننده
به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران، تهران در میان چند گسل فعال از جمله گسل شمال تهران با قابلیت زلزلهای به بزرگی ۷.۲ ریشتر و گسلهای جنوبی ری و کهریزک با توان زلزله ۶.۷ ریشتر قرار دارد.
وی با نمایش نقشه فرونشست زمین در جنوب و جنوبغرب تهران افزود: فرونشست، برخلاف فروریزش، پدیدهای وسیع است که از دشتهای جنوبغرب شهر آغاز شده و اکنون تا مناطق ۱۰ و ۲۱ پیشروی کرده است. هرچند مناطق شمالی به دلیل بافت سنگی درگیر این پدیده نیستند، اما گسترش آن به مناطق مسکونی تهدیدی جدی به شمار میرود.
پراکندگی نامتوازن بیمارستانها
نصیری یکی از چالشهای جدی تهران را تمرکز بیمارستانها در مناطق خاص دانست و گفت: بیش از ۵۰ درصد بیمارستانهای پایتخت تنها در پنج منطقه شهرداری قرار دارند، در حالی که مناطقی مانند ۱۹ و ۸ فاقد حتی یک بیمارستان فعال هستند. این موضوع در زمان بحران، جان هزاران شهروند را به خطر میاندازد.
وی ادامه داد: در شرایط جنگ یا زلزله، یکی از راهبردهای دشمن، قطع دسترسیهای حیاتی و مسدود کردن مسیرهای امدادی است. بنابراین باید بیمارستانها را بهصورت عادلانه و بر اساس نیاز جمعیتی شهر توزیع کنیم.
وضعیت ایمنی بیمارستانهای تهران
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: بررسیهای سازهای که انجام شده، نشان میدهد تعداد بیمارستانهایی که از نظر مقاومت سازهای در وضعیت مطلوب قرار دارند، اندک است. با این حال، در دو سه سال اخیر ۱۳ بیمارستان اقدام به مقاومسازی کردهاند یا در حال احداث ساختمانهای ایمن جدید هستند.
نصیری تأکید کرد: بیمارستانها بعد از صنعت هوافضا پیچیدهترین سازههای کشور هستند. باید بتوانند تداوم خدمات حیاتی، حفاظت از بیماران و کارکنان و یکپارچگی فیزیکی خود را در شرایط بحران حفظ کنند.
بیمارستانهای واقع در پهنههای سیل و گسل
این مقام مسئول در ادامه هشدار داد: برخی بیمارستانها در معرض تهدید مستقیم سیل هستند. ضروری است اقدامات فوری ایمنسازی در این مراکز انجام شود.
وی تصریح کرد: هیچ بیمارستانی نباید در بستر رودخانه، حریم کانال یا پهنه گسل احداث شود. پیش از هرگونه ساخت، استعلامهای لازم باید از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران دریافت گردد.
طرح دهساله مقاومسازی تهران
نصیری از تدوین طرحی ملی برای مقاومسازی پایتخت خبر داد و گفت: برنامهای ۱۰ ساله برای مقاومسازی ساختمانهای عمومی، خصوصی و زیرساختهای حیاتی تدوین شده است. با اجرای این طرح و تأمین بودجه و حمایت دولت میتوان تهران را مشابه استانبول، ایمنسازی کرد.
وی افزود: این طرح شامل مقاومسازی شبکههای آب، برق، سوخت، گاز، ارتباطات و مسیرهای ارتباطی خواهد بود و در صورت تصویب دولت و مجلس، میتواند تحول بزرگی در تابآوری شهری ایجاد کند.
اقدامات جدید در زیرساختهای مدیریت بحران
نصیری با اشاره به طرحهای جدید مدیریت بحران گفت: ۲۵ مخزن آب اضطراری ویژه بیمارستانهای تهران در نظر گرفته شده، همچنین مخازن آب اضطراری در هر محله تأسیس شده تا در صورت بحران، مقدار آب مورد نیاز شهروندان در شرایط اضطراری تأمین شود.
وی افزود: اتصال بیمارستانهای منتخب به خطوط و پایانههای مترو در دست اجراست و سامانه هشدار سریع زلزله نیز با همکاری پژوهشگاه زلزله و دانشگاه تهران در مراحل نهایی تست فنی قرار دارد. با بهرهبرداری از این سامانه، تهران دهمین شهر جهان دارای سیستم هشدار سریع زلزله خواهد بود.
استانداردسازی و آموزش تخصصی در نظام سلامت
رئیس سازمان مدیریت بحران با اشاره به تدوین «راهنمای ملی مدیریت خطر در بیمارستانها» گفت: این راهنما بر اساس مطالعات بومی کشور و بهروزرسانی استانداردهای بینالمللی تدوین شده و اگر مفاد آن بهدرستی اجرا شود، میتوان گفت بیمارستانهای ما به سطح ایمنی مطلوب خواهند رسید.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۲۹ متخصص مدیریت بحران سلامت و ۱۰۰ هیئت علمی در این حوزه تربیت شدهاند، اما باید از ظرفیت علمی این افراد در برنامهریزیها استفاده شود.
درخواست همکاری و رعایت مقررات ایمنی
نصیری در بخش پایانی سخنان خود خطاب به وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی گفت: از مدیران بیمارستانها میخواهم همکاری لازم را در زمینه بازدیدهای فنی و ایمنی داشته باشند. ما برای کمک آمدهایم، نه برای مچگیری. هدف اصلی ما حفظ جان مردم و اطمینان از تداوم خدمات حیاتی در شرایط بحران است.
وی با تأکید بر اینکه «ایمنی هزینه نیست، سرمایهگذاری برای آینده است» افزود: اگر اصول مقررات ملی ساختمان، مبحث ۲۱ و استاندارد ۲۸۰۰ در ساخت بیمارستانها رعایت شود، میتوان با اطمینان گفت بیمارستانهای تهران ایمن خواهند بود و حتی در سختترین شرایط، خدمترسانی ادامه خواهد داشت.
نظر شما