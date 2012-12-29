به گزارش خبرگزاری مهر ،عزیزالله رجب زاده همزمان با فرارسیدن روز ملی ایمنی در برابر زلزله و ساگرد زلزله بم با بیان این که اسکان‌اضطراری از جمله نیازهای ضروری در شرایط وقوع سوانح طبیعی به ویژه زلزله است گفت : به طور معمول در پی وقوع حوادث و سوانح طبیعی با شماری از انسان ها مواجه می شویم که از حادثه جان سالم به در برده اند اما خانه و کاشانه شان یا تخریب شده و آسیب دیده یا آنکه اطمینانی از ایمنی خانه شان ندارند .

وی از پارک های چیتگر، خرگوش دره، سرخه حصار و افرا، توسکا، فداییان اسلام، شقایق، جانبازان، اندیشه و فتح به عنوان پارک‌های مورد نظر نام برد و افزود: این طرح فقط تامین کننده بخشی از نیاز اسکان اضطراری شهر تهران است، در طرح دیگری بیش از 1002 نقطه از شهر تهران شامل بوستان های کوچک و بزرگ داخل شهری، فضای مدارس، ورزشگاه ها، اماکن عمومی، مساجد و غیره به عنوان اماکن اسکان اضطراری محلی شناسایی شده اند که در مواقع بحران می تواند مورد استفاده قرار گیرد و برنامه‌هایی داریم تا بخشی از زیر ساخت‌های مورد نیاز را در این مکان ها ایجاد و وسایل مورد نیاز را ذخیره سازی نماییم.

رجب زاده تاکید کرد: این طرح‌ها به نوعی اجرای طرح‌های الگو و پایلوت است و با توجه به تاکید ریاست ستاد مدیریت بحران شهر تهران مبنی بر ارائه کمک به سازمان‌های عضو ستاد مدیریت بحران شهر تهران انجام شده است و کمکی به جمعیت هلال احمر است که قانوناً مسئول امداد و نجات و اسکان اضطراری است.

وی با بیان این که پایش لرزه‌های گسل‌ها به صورت 24 ساعته توسط دستگاه‌های لرزه‌نگار انجام می‌شود، در خصوص چالش‌های مقابله با شرایط بحرانی ناشی از وقوع زلزله احتمالی در پایتخت گفت: تهران تقریبا شب‌ها 5/8 میلیون نفر جمعیت دارد که در یک جغرافیای نسبتا گسترده پراکنده‌اند. در بخش‌هایی از شهر تمرکز جمعیت زیادی وجود دارد که اتفاقا ساختمان‌های آن هم چندان استحکام لازم را ندارند. بخش دیگری از جمعیت هم در بافت فرسوده شهر ساکن هستند که بیش از 54 درصد شهر تهران را تشکیل می‌دهد. گذشته از این دو بخش؛ با مشکل مدارس، بیمارستان‌ها و پل‌های شهر روبه رو هستیم که بخش عمده‌ای از آنها هنوز مقاوم‌سازی نشده است.

رجب زاده ادامه داد: علاوه بر این بخش‌ها شریان‌های حیاتی شهر مثل آب، برق، گاز و تلفن و... ایمن‌سازی لازم نشده‌اند و مشکل دارند. همه این مشکلات را که جمع می‌کنیم تصویری از شهر تهران به ما می‌دهد. باید شهر را مقاوم سازی و نوسازی کنیم و مردم را آموزش دهیم تا خانه هایشان را مقاوم بسازند. تنها به این شکل است که ریسک بحران زلزله پایین می‌آید.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: برای نجات جان انسان‌هایی که زیر آوار مانده‌اند تنها هفتاد و دو ساعت به لحاظ پزشکی فرصت داریم و در این زمان طلایی بهره‌گیری از نقش مردم در امداد و نجات همانند تجربه ژاپن و سایر کشورها بسیار مهم است، در زلزله ژاپن 70 تا 75 درصد امدادرسان‌ها از خود مردم محله بودند. حتی در زلزله اخیر تبریز هم 80 درصد از امدادرسانی‌ها توسط خود مردم انجام شد. ما می‌توانیم مردم را آموزش ‌دهیم و آماده ‌کنیم تا این آمادگی را داشته باشند و بدانند که در قبل؛ حین و بعد از بحران چه کارهایی باید انجام دهند. علاوه بر این ما در حال آموزش دادن مدیران رده‌های مختلف هستیم تا در زمان بحران نقش ایفا کنند.

وی با بیان این نکته که ضوابط ساخت و ساز روی گسل و پهنه گسلی را به شکل طرح درآورده ایم و در صورت تصویب ضوابط ساخت و ساز بر این اساس انجام می‌شود ، افزود: در حوزه ساخت و ساز ،بحث اصلی الزاماً میزان ارتفاع نیست.در توکیو که لرزه‌خیزترین شهردنیا است ساختمان‌های بلند 40 طبقه هم ساخته‌اند؛ اما مطابق با ضوابط و استانداردهای مقاوم سازی. بنابراین در این محدوده فقط باید ضوابط ساخت و ساز روی گسل و پهنه گسل را رعایت کنیم و ساختمان مقاوم بسازیم تا مشکل خاصی در برخورد با امواج زلزله با ارتفاع ساختمان‌ها نداشته باشیم.

جانشین شهردار تهران در ستاد مدیریت بحران درباره وضعیت آموزش گروه‌های داوطلب واکنش اضطراری در محلات (دوام) تهران گفت: طرح تشکیل گروههای داوطلب واکنش اضطراری محلات(دوام) در تهران در 374 محله اجرا شده و با توجه به آنکه برخی محله‌ها بیش از یک گروه دارند. در حال حاضر حدود500 گروه داوطلب مردمی در تهران تشکیل شده و فعال هستند. به این ترتیب ادامه مدیریت بحران از سطح مدیریت بحران منطقه تا محلات و خانه‌های مردم هدایت شده که باید کماکان این طرح توسعه یابد. علاوه بر شرکت اعضای این گروه‌ها در برنامه‌های آموزشی ، برنامه‌های متنوع جهت پایدار سازی آنان و حضور مستمر در تمرین و مانورهای محلی پیش بینی شده است.

وی در ادامه با اشاره به این که به مناسبت 5 دی‌ماه برنامه‌های متنوع آمادگی و آموزشی در ستادهای مدیریت بحران مناطق22گانه به اجرا درآمده است، گفت: اجرای مانورهای محلی،برنامه‌های آموزشی، نمایشگاه عکس و پوستر،گفت و گو با رسانه‌های جمعی و برنامه‌های فرهنگی و تشویقی از جمله برنامه‌های اجرا شده در این ایام از سوی ستادهای مدیریت بحران است.

وی افزود: ایجاد ستادهای مدیریت بحران در اماکن عمومی شامل مجتمع‌های مسکونی ، تجاری و اداری از دیگر اقداماتی است که امسال آغاز شده و به خوبی در حال گسترش است.

وی تاکید کرد که ستادهای مدیریت بحران مناطق22گانه و پایگاه‌های مدیریت بحران احداث شده و همچنین گروه‌های دوام از جمله سرمایه‌های مدیریت بحران در مناطق به شمار می‌آید که با مدیریت شهرداران هر منطقه برنامه‌ریزی و هدایت آن در حال توسعه است و همین روند به تدریج به رونق آمادگی ، آموزش و آگاه سازی شهروندان می‌انجامد.