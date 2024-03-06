تهیه برنامه ایمنی کالبدی برای تهران/ارزیابی ۳۴۵۰ ساختمان بلند شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و جانشین شهردار تهران در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل امروز در سومین نشست "شهر گفت" با محوریت پیشگیری و مدیریت بحران گفت: واقعیت این است که شهر ما در گود ناایمنی‌ها و ریسک‌ها و خطرات واقع شده است و شهر تهران شب‌ها ۱۰ میلیون نفر و در روز حدود ۱۴ میلیون جمعیت دارد و در مجاورت گسل‌های قرار گرفته است. پایتخت کشور ۱۱ رود دره دارد و از یک اختلاف ارتفاع جدی و شیب برخوردار است، یعنی بام تهران تا پایین‌ترین نقطه شهر در ری، یک اختلاف ارتفاع ۹۰۰ متری دارد.

وی افزود: ۵۵ مخاطره برای امسال در شهر تهران برشمرده شد و ۱۴ مورد آن از جمله زلزله، سیل، طوفان خشکسالی، زمین لغزش، فرونشست زمین، تهدیدات سایبری و قطع برق در اولویت قرار گرفتند، خطراتی که می‌توانند شهر ما را تهدید کنند. تهران یک میلیون پارسل و ۴ میلیون واحد مسکونی دارد که بسیاری از آنها در حریم و بستر رودخانه‌ها احداث شده‌اند.

نصیری ادامه داد: برنامه بحران چند بخش دارد که نخستین بخش آن اقدامات برای پیشگیری از وقوع و کاهش خطر است. آمادگی برای زمان وقوع حادثه شامل اقداماتی مانند تدوین برنامه‌ها، استقرار سامانه‌های هشدار سریع، تأمین تجهیزات آمادگی و ارائه آموزش‌های تخصصی و تمرین می‌شود. بخش "پاسخ" به بعد از حادثه مربوط می‌شود و در نهایت بخش بازسازی و بازتوانی جسمی روانی و اجتماعی را خواهیم داشت.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اضافه کرد: از زمان سپردن مسئولیت مدیریت بحران شهرداری تهران به بنده توسط شهردار تهران تصمیم گرفتیم که با توجه به اسناد بالادستی، اقدامات پیش دستانه و ایمنی شهر را ترجیح دهیم و مدیریت ریسک و اقدامات قبل از وقوع حادثه را دنبال کنیم به طوری که طراحی یک برنامه ایمنی کالبدی را برای شهر تهران در ۱۵۸ اقدام و ۲۵ خط تلاش پیگیر شدیم و توانستیم این برنامه را تهیه و ابلاغ کنیم.

ارزیابی ۳۴۵۰ ساختمان مهم و بلند مرتبه شهر

وی تاکید کرد: بر اساس این برنامه ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه شهر را آغاز کردیم که ۱۶ هزار ساختمان نیازمند ارزیابی تشخیص داده شد و ۳۴۵۰ ساختمان در یک تعامل بین ۹ دستگاه بازدید شدند و نتیجه نهایی درباره ۱۴۰۰ ساختمان مشخص شد.

نصیری در پایان خاطرنشان کرد: از گودهای رها شده پرخطر ۵۰ مورد از جمله گود برج میلاد با ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه و گود کنار کتابخانه ملی موسوم به گود فرهنگ، ایمن و رفع خطر شد. از ۶۶ دستگاه پل اولویت دار، ۳۳ پل مقاوم سازی شد همچنین در پیش بینی مقاوم سازی، ۱۴ پل کارگاه فعال دارد. یکهزار و ۹۸۷ بوستان بازرسی شده و ۱۰ هزار و ۲۱۷ مورد از عدم تطابقات در این بوستان‌ها رفع شده است.