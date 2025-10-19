به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط سازمان بنادر و دریانوردی، با حضور مدیران عامل سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان ملی زمین و مسکن به امضا رسید.
در این مراسم، سعید رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، این تفاهمنامه را در راستای اجرای مقررات قانون جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آئیننامه اجرایی و الحاقات آن به امضا رساندند.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، هدف از همکاری مشترک دو سازمان، «استفاده و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود در سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان ملی زمین و مسکن به منظور تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط بر اساس نیازمندیهای احصاشده این سازمان» عنوان شده است.
