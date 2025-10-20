  1. ورزش
آخرین خبر از وضعیت صابر کاظمی/ هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده است

رئیس فدراسیون والیبال اعلام کرد که تاکنون هنوز هیچ اتفاقی در رابطه با سلامتی این بازیکن رخ نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی در خصوص آخرین وضعیت سلامتی صابر کاظمی اظهار داشت: شب گذشته با سفیر ایران در قطر پیرامون وضعیت کاظمی صحبت کردم و همچنین یک کنفرانس پزشکی نیز برگزار شد.

او ادامه داد: تا این لحظه هیچ تغییر خاصی در وضعیت کاظمی رخ نداده و او هنوز به هوش نیامده است. امروز یک گروه پزشکی جدید مسئولیت رسیدگی به شرایط او را بر عهده خواهند گرفت.

رئیس فدراسیون والیبال همچنین تأکید کرد: با هماهنگی فدراسیون والیبال قطر، خانواده کاظمی یک روز پس از اتفاقی که برای او رخ داد، در کنارش حاضر شدند. عمو، پدر و برادر او اکنون در قطر و در کنارش حضور دارند.

تقوی در پایان یادآور شد: فعلاً هنوز وارد مسائل حقوقی مربوط به حادثه کاظمی نشده‌ایم، اما پیگیری حقوقی آن در جریان است و تمرکز اصلی ما در حال حاضر بر سلامتی این بازیکن است.

