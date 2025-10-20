آخرین خبر از وضعیت صابر کاظمی/ هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده است

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی در خصوص آخرین وضعیت سلامتی صابر کاظمی اظهار داشت: شب گذشته با سفیر ایران در قطر پیرامون وضعیت کاظمی صحبت کردم و همچنین یک کنفرانس پزشکی نیز برگزار شد.

او ادامه داد: تا این لحظه هیچ تغییر خاصی در وضعیت کاظمی رخ نداده و او هنوز به هوش نیامده است. امروز یک گروه پزشکی جدید مسئولیت رسیدگی به شرایط او را بر عهده خواهند گرفت.

رئیس فدراسیون والیبال همچنین تأکید کرد: با هماهنگی فدراسیون والیبال قطر، خانواده کاظمی یک روز پس از اتفاقی که برای او رخ داد، در کنارش حاضر شدند. عمو، پدر و برادر او اکنون در قطر و در کنارش حضور دارند.

تقوی در پایان یادآور شد: فعلاً هنوز وارد مسائل حقوقی مربوط به حادثه کاظمی نشده‌ایم، اما پیگیری حقوقی آن در جریان است و تمرکز اصلی ما در حال حاضر بر سلامتی این بازیکن است.