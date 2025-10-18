  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۱

تازه‌ترین خبر از بازیکنان تیم ملی والیبال ایران پس از سکته قلبی

تازه‌ترین خبر از بازیکنان تیم ملی والیبال ایران پس از سکته قلبی

با پیگیری‌های به عمل آمده صابر کاظمی به یکی از مجهز ترین بیمارستان دوحه منتقل و هماهنگی‌های لازم برای سفر خانواده صابر به قطر فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر کاظمی ستاره جوان کشورمان روز گذشته در استخر محل اقامت خود به علت سکته قلبی از هوش رفت و با تلاش اورژانس احیا شد و سپس در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان حمد قطر بستری شد و تحت مراقبت‌های شدید پزشکی به خواب مصنوعی رفت.

بر این اساس با پیگیری‌های سید میلاد تقوی از علی الکواری همتای قطری خود صبح امروز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، ستاره جوان والیبال ایران که قرار است در فصل جاری در تیم الریان قطر بازی کند به منظور مراقبت بیشتر به یکی از مجهزترین بیمارستان‌های قطر منتقل شد و پس از انجام مجدد معاینات لازم و تشکیل یک کمیسیون پزشکی آنلاین با مختصصین ایرانی و قطری روند درمان وی بررسی و تحت نظر دقیق‌تر قرار گرفت.

همچنین با هماهنگی‌های انجام شده پدر، عمو و برادر صابر کاظمی به تهران منتقل شدند و با دستور تقوی طی چند ساعت اقدامات لازم برای اخذ ویزای قطر و بلیت هواپیما و هتل برای سفر آنها انجام شد و بدین ترتیب خانواده وی بامداد یکشنبه راهی دوحه خواهند شد و صبح یکشنبه در کنار صابر کاظمی خواهند بود.

رئیس فدراسیون والیبال در دیدار با خانواده کاظمی ضمن ابراز تاسف از اتفاق رخ داده، اعلام کرد فدراسیون والیبال ایران تمام تلاش خود را برای مهیا کردن بهترین شرایط برای بهبودی هر چه بهتر و سریع‌تر صابر خواهد کرد و اظهار داشت: ما خاطرات خوبی از صابر داریم و همه از این اتفاق ناراحتیم و تمام مردم و هواداران والیبال امروز حال خوبی نداشتند. انشالله به امید خدا با پیگیری‌های انجام شده هر چه زودتر حال صابر خوب می‌شود و وی سلامت و سالم به ایران باز خواهد گشت و دوباره بازی‌های درخشان وی را در تیم ملی خواهیم دید.

کد خبر 6626478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها