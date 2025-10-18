باشگاه الریان قطر: والیبالیست ایرانی دچار عارضه قلبی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، صابر کاظمی ستاره والیبال کشورمان که در فصل ۶-۲۰۲۵ در الریان قطر بازی خواهد کرد، روز گذشته در هنگام ریکاوری در استخر از هوش رفت و با تلاش پزشکان احیا شد و بلافاصله به بیمارستان منتقل گردید و در حال حاضر در خواب مصنوعی به سر می‌برد.

پس از این اتفاق ناگوار روایت‌های متفاوتی در مورد علت وقوع این حادثه برای ستاره والیبال ایران مطرح شد؛ مدیرکل ورزش استان گلستان صحبت از برق گرفتگی او در استخر کرد و میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال از اصابت سر او به کف استخر صحبت کرد.

در نهایت باشگاه الریان قطر که صابر کاظمی در این تیم حضور دارد، با انتشار بیانیه‌ای درباره او نوشت:

صابر کاظمی، دچار عارضه قلبی شده است. این حادثه پس از وقوع سانحه‌ای در طول تعطیلات آخر هفته برای او رخ داد. کاظمی بلافاصله به بیمارستان منتقل شد و در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار دارد.