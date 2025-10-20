به گزرش خبرگزاری مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار با طلاب پایه یک مدرسه علمیه امام خمینی (ره) بوشهر اظهار کرد: خداوند نظام وجودی انسان را به گونهای تنظیم کرده که در شرایط عالی و با بهرهگیری درست از نعمتهای الهی میتواند به قلههای رشد و کمال برسد. اما این مسیر نیازمند هدایت الهی است.
امام جمعه بوشهر افزود: هدایت الهی از طریق برگزیدگان خدا در اختیار بشر قرار میگیرد؛ پیامبران کسانی هستند که اخبار و معارف الهی را از عالم غیب دریافت و به جامعه بشری منتقل میکنند و پس از آنان، حضرات معصومین (ع) راهنمای مردم در مسیر هدایتاند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ادامه داد: در دوران غیبت، جامعه اسلامی نیازمند رهبران و راهنمایانی است که هم خود اهل نور و علم باشند و هم جامعه را به سوی نور و دانایی هدایت کنند، و این جایگاه والا متعلق به روحانیت است.
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه طلاب سومین مرتبه ارزشی عالم وجود را دارا هستند، خاطرنشان کرد: در محاسبات الهی، نخستین مرتبه از آنِ انبیاست، دومین مرتبه از آنِ ائمه اطهار (ع) و سومین مرتبه متعلق به روحانیت است. این جایگاه عظیم نشان از موهبت ویژه الهی دارد که خداوند به طلاب عطا کرده است.
وی تصریح کرد: طلبگی نعمتی بزرگ و گرانبهاست و نباید آن را با هیچ چیز معاوضه کرد. خداوند در قرآن میفرماید: «من یُرِدِ اللهُ به خیرًا یُفقههُ فی الدین»؛ یعنی هر که را خداوند بخواهد خیر دهد، او را عالم دین قرار میدهد. اینکه شما امروز طلبه هستید، نشانه اراده خیر الهی در وجود شماست.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تأکید کرد: شیطان بیش از دیگران با طلاب و روحانیون کار دارد، زیرا هر طلبه میتواند صدها و هزاران نفر را در مسیر هدایت قرار دهد و اگر دچار انحراف شود، آسیب آن به جامعه گسترده خواهد بود. از این رو دشمن تلاش میکند با القائات مختلف، طلاب را از مسیر طلبگی و خدمت به دین منحرف کند.
آیتالله صفایی بوشهری گفت: هویت حقیقی طلاب، همان هویت هدایت الهی است که پیامبران و ائمه (ع) به شکل معصومانه دارا بودند و طلاب به گونهای دیگر آن را ادامه میدهند. بنابراین باید قدردان این جایگاه بود و با اخلاص، علم و تقوا در مسیر خدمت به دین و جامعه گام برداشت.
آیتالله صفایی بوشهری در توصیه به طلاب جوان تأکید کرد: بخشی از ارزش جایگاه روحانیت در علمآموزی و مجاهدت علمی است؛ ازاینرو باید در تحصیل کوشا باشید، از تعطیلی و سستی پرهیز کنید و با حضور فعال در درس، مطالعه، مباحثه و یادداشتبرداری، از فرصت جوانی برای اندوختن علم حداکثر بهره را ببرید.
وی افزود: ذهن طلاب در دوران جوانی بیشترین توان یادگیری را دارد و هرچه علم و دانش بیشتری بیاموزند، در مسیر هدایت و خدمت به دین موفقتر خواهند بود. همچنین باید با تمرکز در کلاس، بهرهگیری از مشاوران علمی و پیشمطالعه، زمینه ماندگاری مطالب در ذهن را تقویت کنند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در پایان گفت: امروز تمام مراکز بزرگ علمی جهان به این نتیجه رسیدهاند که روش تحصیل در حوزههای علمیه، که بر پایه مباحثه و تعمق علمی است، یکی از مؤثرترین شیوههای آموزش است. طلاب باید قدر این نظام علمی را بدانند و با جدیت، علم و عمل، جایگاه سومین مرتبه ارزشی عالم وجود را پاس دارند.
نظر شما