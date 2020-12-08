به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سه‌شنبه در ششمین کنگره علامه بلادی بوشهری (ره) که به صورت مجازی برگزار شد اظهار داشت: روحانیت استان بوشهر در عرصه‌های مختلف در حال خدمات‌رسانی به مردم بوده و تنها اهل علم نیستند.

وی با بیان اینکه روحانیت در دهه اخیر رشد و بالندگی زیادی داشته است گفت: برگزاری این کنگره برای ششمین سال پیاپی موجب رشد علمی طلاب و روحانیون در این عرصه شده است که اگر این پژوهش‌ها جمع آوری شود می‌توان آن را به کتاب تبدیل کرد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر بیان کرد: خواص مهمترین شاخص بالندگی جامعه و مقابله با تهاجمات بیگانگان هستند و مهمترین گروهی می‌باشند که مردم از آنها حرف شنوی دارند.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه روحانیت استان همواره دارای جایگاه بالایی بوده است گفت: استان بوشهر دارای روحانیونی متخلق، فاضل و عالم که در تمامی عرصه‌ها با بصیرت عمل کردند و کارنامه درخشانی از خود در طول تاریخ برجای گذاشته‌اند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به تألیف اثر جدید خود با عنوان «اعلام العلما» یا همان دانشنامه روحانیت استان بوشهر افزود: در راه تألیف این کتاب خدمات روحانیت در عرصه‌های مختلف بیش از پیش پی برده شد که از جمله می‌توان گفت بسیاری از موقوفات استان از آن روحانیت است.

در این مراسم از پوستر کتاب «اعلام العلما» دانشنامه روحانیت استان بوشهر اثر جدید آیت الله صفایی بوشهری رونمایی شد.