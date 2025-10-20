خانه شطرنج عسلویه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته تربیت بدنی، خانه شطرنج شهرستان عسلویه با حضور ابراهیم حسینی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار به طور رسمی افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

معاون فرماندار عسلویه ظهر دوشنبه در این مراسم که با حضور مدیران اداره ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، شورای اسلامی شهر، اعضای هیئت شطرنج و جمعی از ورزشکاران و علاقه‌مندان به این رشته فکری برگزار شد، با تقدیر از دست‌اندرکاران حوزه ورزش، بر توسعه ورزش‌های فکری به‌عنوان عاملی مؤثر در تقویت قوای ذهنی و اجتماعی به‌ویژه در میان نسل جوان تأکید کرد.

ابراهیم حسینی در حاشیه این افتتاح، در جمع صمیمی با ورزشکاران حاضر گفت‌وگو کرد و در ادامه، با شرکت در یک بازی نمایشی، از نزدیک در جذابیت‌های این رشته ورزشی مشارکت کرد.

این اقدام گامی در جهت ساماندهی و توسعه ورزش شطرنج و ایجاد کانونی برای اجتماع شطرنج‌بازان شهرستان ارزیابی می‌شود.