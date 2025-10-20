  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

خانه شطرنج عسلویه افتتاح شد

خانه شطرنج عسلویه افتتاح شد

بوشهر- خانه شطرنج عسلویه با حضور تعدادی از ورزشکاران و مسئولان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته تربیت بدنی، خانه شطرنج شهرستان عسلویه با حضور ابراهیم حسینی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار به طور رسمی افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

معاون فرماندار عسلویه ظهر دوشنبه در این مراسم که با حضور مدیران اداره ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، شورای اسلامی شهر، اعضای هیئت شطرنج و جمعی از ورزشکاران و علاقه‌مندان به این رشته فکری برگزار شد، با تقدیر از دست‌اندرکاران حوزه ورزش، بر توسعه ورزش‌های فکری به‌عنوان عاملی مؤثر در تقویت قوای ذهنی و اجتماعی به‌ویژه در میان نسل جوان تأکید کرد.

ابراهیم حسینی در حاشیه این افتتاح، در جمع صمیمی با ورزشکاران حاضر گفت‌وگو کرد و در ادامه، با شرکت در یک بازی نمایشی، از نزدیک در جذابیت‌های این رشته ورزشی مشارکت کرد.

این اقدام گامی در جهت ساماندهی و توسعه ورزش شطرنج و ایجاد کانونی برای اجتماع شطرنج‌بازان شهرستان ارزیابی می‌شود.

کد خبر 6628622

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها