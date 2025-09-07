به گزارش خبرنگار مهر، حسین یوسف‌زاده، عصر یکشنبه در حاشیه افتتاح خانه شطرنج و ساختمان اداری ورزش و جوانان ملارد اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه از سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود و با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان تکمیل شد؛ از این میزان، ۱۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و متوازن و حدود ۴ میلیارد تومان نیز از منابع داخلی شهرستان و اداره کل برای محوطه‌سازی، دیوارکشی و تجهیز مجموعه اختصاص یافت.



رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ملارد در این مراسم گفت: این مجموعه علاوه بر کاربری خانه شطرنج، به عنوان ساختمان دائمی اداره ورزش و جوانان شهرستان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیش از این، اداره ورزش در فضای استیجاری فعالیت داشت که با افتتاح این ساختمان، فضای مناسب و دائمی برای خدمت‌رسانی به ورزشکاران و شهروندان فراهم شد.



وی با اشاره به رشد چشمگیر ورزشکاران در شهرستان افزود: تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶ هزار نفر بود که در نیمه نخست امسال به ۱۹ هزار نفر افزایش یافته است. همچنین تاکنون ۱۵ ورزشکار ملاردی در رشته‌های هندبال، بوکس و فوتسال به تیم‌های ملی دعوت شده‌اند.



رئیس اداره ورزش و جوانان ملارد همچنین از برگزاری نخستین المپیاد ورزش روستایی شهرستان خبر داد و گفت: این المپیاد با مشارکت بیش از ۷ هزار ورزشکار از ۴۵ روستا و در قالب ۳۸ رشته ورزشی برگزار می‌شود. هدف اصلی این برنامه ایجاد شور و نشاط اجتماعی، استعدادیابی و همگانی‌سازی ورزش در سطح روستاهاست.



یوسف‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد: با توسعه زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌های ورزشی، استعدادهای جوان شهرستان شکوفا شده و به هیئت‌های ورزشی استان و تیم‌های ملی معرفی شوند.