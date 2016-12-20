پیشرفت ورزش شهرستان عسلویه نیازمند توجه بیشتر صنعت نفت است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان عسلویه گفت: طی سال‌های اخیر زیر ساخت‌های نسبتا مناسبی در امور زیر بنایی ورزش در شهرستان عسلویه ایجاد شده است اما این برای شهرستان عسلویه کافی نیست و شایسته است که تمام شرکت‌های فعال در منطقه و منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس در این حوزه حضور جدی تری داشته باشند.

فرماندار عسلویه به آسیب‌های زیست محیطی و اجتماعی حاصل از حضور صنعت در شهرستان اشاره کرد و ضمن تقدیر از تلاش برخی شرکت‌ها در انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود نسبت به محیط پیرامونی، خواستار توجه تمام شرکت‌ها به مسائل اجتماعی محیط پیرامونی شد.

فرماندار عسلویه خاطرنشان کرد: مدیران شرکت‌های بزرگ حاضر در منطقه که از مسائل و مشکلات اجتماعی در شهرستان که بخش عمده آن به حضور صنعت در شهرستان مرتبط است، آگاهند باید تلاش کنند هیئت مدیره و سهامداران شرکت‌های خود را از این مسائل و عواقب آن که بی‌شک دامن خود این شرکت را نیز به عنوان ذی‌نفعان از این شهرستان می‌گیرد مطلع سازند و برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی متقاعد کنند.

رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان عسلویه در ادامه بر لزوم انسجام و هماهنگی در ارائه خدمات به محیط پیرامونی تاکید کرد و آموزش و بهداشت و ورزش را اولویت های اصلی دولت در خدمات رسانی به شهرستان معرفی کرد و خواستار سرمایه‌گذاری شرکت‌های فعال در منطقه در این زمینه ها شد.

وی تاکید کرد : ورزشکاران شهرستان عسلویه در رشته‌های فوتبال، والیبال هم خانم‌ها و هم آقایان، فوتسال، بدنسازی، وشو، کاراته، جودو، تکواندو و ورزش‌های بومی و محلی مشغول فعالیت هستند که حمایت لازم از سوی شرکت های فعال در منطقه از این تیم ها صورت نمی‌گیرد.

نادری اضافه کرد: اگر هر یک از شرکت‌های فعال در منطقه معین یک روستا در زمینه آموزش، بهداشت و ورزش می‌شد در مدت کوتاه شاهد برطرف‌شدن مسائل در این بخش‌ها می‌شدیم.

وی خوستار حمایت جدی و ویژه شرکت‌های فعال در منطقه از تیم‌های شهرستان که در لیگ استان و کشور حضور دارند شد و تاکید کرد با حمایت از این جوانان موجب تشویق عموم مردم به ویژه جوانان به ورزش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خواهیم شد.

نادری خواستار تدوین سند چشم‌انداز توسعه ورزش شهرستان شد و افزود: در این سند وضعیت موجود و وضعیت مطلوب زیرساخت‌های ورزشی هم چنین آمار دقیق ورزشکاران شهرستان هم در ورزش های قهرمانی و هم ورزش های همگانی گنجانده شود.