مسابقات قهرمانی قایقرانی کشور در عسلویه پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسینی صبح جمعه در این آیین با قدردانی از همه دست اندرکاران، برگزارکنندگان، داوران و مربیان، اظهار کرد: این رقابت‌های سالم و پرنشاط، تنها یک مسابقه ورزشی نبود؛ بلکه جلوه‌ای از عزم راسخ، همبستگی ملی و تجلی اراده پولادین جوانان ورزشکار بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری عسلویه خطاب به ورزشکاران تصریح کرد: شما ورزشکاران عزیز از اقوام و نقاط مختلف کشور، با پارو زدن در آب‌های نیلگون خلیج همیشه فارس، نه تنها قدرت بازوهای خود، که اقتدار، غیرت و وحدت اقوام ایرانی را در خلیجی که خوشنام است به نام پارس به رخ کشیدید.

حسینی، ورزش‌های دریایی مانند قایقرانی را مدرسه‌ای برای زندگی، تمرین پشتکار، تقویت روحیه تیمی و احترام به حریف خواند و خاطرنشان کرد: شهرستان عسلویه، این نگین صنعتی و اقتصادی ایران عزیز، مفتخر است که میزبان چنین رویدادهای ملی و ورزشکاران شایسته کشور باشد و علاوه بر تقویت روحیه نشاط و سلامت اجتماعی، گامی بلند در راستای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و طبیعی این منطقه به سراسر کشور است.

در پایان این مراسم که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری عسلویه، رئیس فدراسیون قایقرانی و مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر و دیگر مقامات محلی و میهمانان ویژه، به کار خود پایان داد، از قهرمانان این دوره از مسابقات با اهدای مدال و جوایزی تقدیر شد.