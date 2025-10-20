به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به تشریح برنامههای این معاونت برای تأمین امنیت غذایی، تنظیم بازار محصولات باغی و توسعه تولید پرداخت.
وی بر نقش کلیدی وزارت جهاد کشاورزی در تأمین غذای بیش از ۹۰ میلیون نفر جمعیت کشور تاکید و اظهار داشت: این وزارتخانه با چالشهای متعددی از جمله محدودیت منابع آبی در مناطق خشک و نیمهخشک مواجه است، اما با همکاری تولیدکنندگان و برنامهریزی دقیق، در مسیر تحقق منویات رهبر انقلاب و اهداف رئیسجمهور حرکت میکند.
تأکید بر تولید کیفی و تجاریسازی
برومندی با اشاره به اهمیت تولید کمی و کیفی در حوزه باغبانی، اظهار کرد: وزارتخانه با تأکید وزیر جهاد کشاورزی، بر تولید محصولاتی با قابلیت رقابت در بازارهای جهانی تمرکز دارد.
وی افزود: ایران در تولید بیش از ۳۰ محصول باغی از جمله زعفران، گل محمدی، پسته (رتبه دوم جهان)، کیوی (رتبه چهارم جهان) و خرما جایگاههای برتر جهانی را دارا است؛ با این حال به دلیل محدودیت منابع آبی، توسعه باغات جدید در دستور کار نیست و تمرکز بر افزایش بهرهوری در واحد سطح و توسعه گلخانهها و گیاهان دارویی است.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با ذکر مثال خرمای پیارم که قیمتی بین ۸ تا ۱۲ دلار در بازارهای جهانی دارد، بر لزوم جایگزینی ارقام تجاری با ارقام کمبازده مانند شاهانی و استعمران تأکید کرد.
وی گفت: تولید خرمای مجول از ۲۰۰ تن فعلی به بیش از ۵۰ هزار تن در چند سال آینده افزایش خواهد یافت که این امر به ارزآوری و توسعه صادرات کمک میکند.
تنظیم بازار محصولات باغی
برومندی به موضوع تنظیم بازار میوه بهویژه کیوی، پرداخت و گفت: ایران با تولید سالانه حدود ۴۰۰ هزار تن کیوی، چهارمین تولیدکننده جهان است و ۸۵ درصد بازار کیوی روسیه را در اختیار دارد.
وی افزود: ساماندهی صادرات با استانداردسازی و استفاده از تجار شناسنامهدار و مراکز سورت و بستهبندی معتبر، باعث افزایش قیمت کیوی در بازارهای جهانی شده است. با این حال، برای تنظیم بازار داخلی، همکاری با انجمن کیوی و عرضه محصول با قیمت مناسب در میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفته است.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش هزینههای تولید به دلیل گرانی نهادهها، حملونقل و انرژی، تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی در کنار سایر دستگاههای دولتی برای افزایش قدرت خرید مردم تلاش میکند.
وی تصریح کرد: دستور صریح وزیر این است که از مزرعه تا سفره مردم، نقش خود را ایفا کنیم تا با همکاری سایر ارکان دولت، دسترسی مردم به غذای سالم و ارزان تضمین شود.
اقدامات برای کنترل بازار میوه
برومندی از برگزاری جلسهای در میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران با حضور نمایندگان اتحادیهها، سازمان میادین شهرداری، تعزیرات و دستگاههای نظارتی خبر داد و گفت: برای رفع مشکلات بازار، از هفته آینده فاکتورهای الکترونیکی در میدان مرکزی صادر خواهد شد تا شفافیت در قیمتگذاری افزایش یابد.
وی ادامه داد: قیمتگذاری با حضور کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و تعزیرات انجام میشود و سود خردهفروشیها بین ۱۵ تا ۳۵ درصد تعیین شده است، این در حالی است که برخی مغازهها تا ۲۰۰ درصد سود اعمال میکنند که غیرقابل قبول است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از نصب تابلوهای دیجیتال در میدان مرکزی برای اعلام قیمتهای هفتگی محصولات خبر داد و تأکید کرد: بازرسیهای روزانه از واحدهای میوهفروشی در تهران و سایر شهرها تشدید خواهد یافت تا تخلفات قیمتی کاهش یابد.
وی اعلام کرد: اتحادیه میدان مرکزی متعهد به کاهش قیمت برخی محصولات تا ۲۰ درصد شده است.
توسعه گیاهان دارویی و خودکفایی در موز
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از برنامههای ویژه برای توسعه گیاهان دارویی خبر داد و گفت: تولید زعفران، آویشن و سایر گیاهان دارویی در حال گسترش است و پالایشگاههای پیشرفتهای در کاشمر و اصفهان با سرمایهگذاری کلان در حال راهاندازی هستند.
وی همچنین به طرح خودکفایی موز در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: تولید موز کشور از ۱۷۰ هزار تن به ۳۴۰ هزار تن در سال افزایش یافته و ظرفیت خودکفایی کامل تا دو سال آینده وجود دارد.
نقش سازمان تعاون روستایی و بازارهای محلی
برومندی با تقدیر از نقش سازمان تعاون روستایی در بازاررسانی و حذف واسطهها، گفت: روستابازارها در نقاط مختلف کشور راهاندازی شدهاند تا محصولات با قیمت مناسبتری به دست مصرفکننده برسد.
وی تأکید کرد: این اقدامات در کنار برنامههای تنظیم بازار در تهران، در سایر شهرستانها نیز اجرا خواهد شد.
چشمانداز آینده
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهتمام جدی وزارتخانه برای کاهش قیمت میوه و افزایش دسترسی مردم، وعده داد که در هفتههای آینده وضعیت بازار میوه در تهران و سایر شهرها بهبود چشمگیری خواهد یافت.
وی همچنین از آمادگی برای بحثهای تفصیلی درباره موضوعاتی مانند گردهافشانی و گیاهان دارویی در جلسات آتی خبر داد و تاکید کرد: حوزه باغبانی بسیار گسترده است و ما آمادهایم تا با همکاری رسانهها، اقدامات انجام شده را به اطلاع مردم برسانیم.
برومندی در پایان گفت: با همکاری اتحادیهها، تولیدکنندگان و دستگاههای نظارتی، وزارت جهاد کشاورزی در مسیر تحقق امنیت غذایی پایدار و حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان گام برمیدارد.
نظر شما