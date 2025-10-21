قیومی: گلستان نقطه آغاز برنامه ملی توانمندسازی زنان روستایی است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره قیومی صبح دوشنبه در نشست با مدیر، معاونین و بانوان مدیریت تعاون روستایی استان گلستان بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و اهمیت نقش‌آفرینی زنان در این حوزه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری از اولویت‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی است، سازمان تعاون روستایی را یکی از ارکان اصلی اجرای این برنامه دانست.

وی افزود: استان گلستان می‌تواند نقطه آغاز اجرای ملی این برنامه باشد و نگاه حمایتی مدیران استان نقش مهمی در موفقیت آن ایفا خواهد کرد.

قیومی همچنین از اعتماد مدیریت تعاون روستایی استان گلستان به مدیران زن قدردانی کرد و این رویکرد را موجب ارتقای جایگاه استان به سطح مدیریت برتر کشوری برشمرد.

وی گفت: فعالیت در حوزه توانمندسازی زنان نیازمند عشق، علاقه و همت بالاست؛ روحیه‌ای که در مدیران استان به‌خوبی دیده می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا جامی، مدیر تعاون روستایی استان گلستان، ضمن تشریح اقدامات انجام شده در حوزه‌های مرتبط با تعاون روستایی، حضور مسئولان ملی در مجموعه را مایه دلگرمی دانست و اظهار کرد: موفقیت‌های استان در سایه همکاری میان اقوام و مذاهب مختلف شکل گرفته و بانوان، پیشتاز اقدامات مهم سازمانی بوده‌اند.