تداوم گرانی در بازار سبزیجات

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار میوه، سبزیجات و صیفی‌جات در هفته منتهی به ۱۵ مهر ۱۴۰۴ انجام شد.

بازار میوه

قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم انار ۱۱۰ تا ۱۳۸، انگور ۷۹ تا ۲۲۸، آلو شابلون ۱۲۰ تا ۱۷۵، به ۱۳۵ تا ۱۷۹، پرتقال ۸۵، خرمالو ۱۲۰ تا ۱۳۸، زالزالک ۱۵۰ تا ۱۶۵، سیب زرد ۹۹.۸۰۰ تا ۱۲۰، سیب قرمز ۶۰ تا ۱۲۰، سیب سبز ۱۴۸، شلیل ۱۱۰ تا ۱۸۹، شلیل شبرنگ ۱۶۹ تا ۱۹۸، کیوی ۱۷۹، گلابی ۱۹۵ تا ۲۴۹، لیمو شیرین ۱۱۹ تا ۱۴۸، نارنگی ۵۰ تا ۱۳۸، هلو ۱۰۵ تا ۱۷۵ و هلو انجیری ۱۴۰ تا ۱۹۸ هزار تومان در این بازار به فروش می‌رسد.

در بازار میوه‌های آبدار هر کیلو گرم هندوانه ۲۵ تا ۳۰، خربزه ۳۹ تا ۶۴.۸۰۰ تومان است.

همچنین هر کیلو گرم گردو تازه ۱۵۹ و پسته ۵۰۰ تا ۶۳۰ هزار تومان در حال عرضه است.

در بازار میوه‌های وارداتی هر کیلو گرم موز ۱۴۵ تا ۱۵۹، انبه ۳۴۹ تا ۳۹۰ هزار تومان و نارگیل هر دانه ۱۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بازار سبزیجات

قیمت انواع سبزیجات تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم بادمجان ۴۹.۸۰۰، بامیه ۱۳۰، خیار ۶۵ تا ۷۹، ذرت ۶۸ تا ۷۸، ذرت ریز ۷۵، سیر تازه ۳۰۰ تا ۳۳۰، شلغم ۵۰، کاهو رسمی ۵۹، کاهو سالادی (پیچ) ۶۹، کدو مسما ۱۴۵، کدو حلوایی ۳۹.۸۰۰، کرفس ۳۰ تا ۳۹.۸۰۰، کلم بروکلی ۱۵۰، کلم سفید ۳۴.۸۰۰، کلم قرمز ۶۹.۸۰۰، کمپوزه ۸۵، گل کلم ۸۵، گوجه‌فرنگی ۳۹.۸۰۰، لوبیا سبز ۱۲۵، لیمو ترش ۲۹۹، فلفل ۱۴۰، فلفل دلمه سبز ۸۵ تا ۹۵، فلفل دلمه رنگی ۹۹، قارچ فله‌ای ۲۵۰ تا ۲۷۵ و هویج ۳۴.۸۰۰ تا ۳۹.۸۰۰ تومان تعیین قیمت شده‌اند.

سیب‌زمینی در این بازار هر کیلو گرم ۲۹.۸۰۰ تا ۳۹.۸۰۰، پیاز سفید ۲۹.۸۰۰ و پیاز زرد ۲۹.۸۰۰ تا ۳۴.۸۰۰ و پیاز قرمز ۳۹.۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.