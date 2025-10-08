قیمت سبزیجات در بازار همچنان بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار میوه، سبزیجات و صیفی‌جات در هفته منتهی به ۱۶ مهر ۱۴۰۴ انجام شد. قیمت سبزیجات در این بازار همچنان بالا بوده و هر کیلو گرم خیار بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان و کاهو و کلم قرمز بین ۵۹ تا ۷۰ هزار تومان در حال خرید و فروش است.

بازار میوه

قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم انار ۷۰ تا ۱۳۸، انگور ۷۹ تا ۲۲۸، انجیر سیاه ۱۱۰، آلو شابلون ۱۲۰ تا ۱۷۵، به ۱۳۵ تا ۱۷۹، پرتقال جنوب ۱۷۹، خرمالو ۱۸۰ تا ۱۸۸، زالزالک ۱۵۰، سیب زرد ۹۹.۸۰۰ تا ۱۲۰، سیب قرمز ۶۰ تا ۱۷۹، سیب سبز ۱۴۸، شلیل ۱۱۰ تا ۱۸۹، شلیل شبرنگ ۱۶۹ تا ۱۹۸، کیوی ۱۷۹، گلابی ۱۹۵تا ۲۴۹، لیمو شیرین ۱۱۹ تا ۱۴۸، نارنگی ۵۰ تا ۹۹، هلو ۱۰۵ تا ۱۷۵ و هلو انجیری ۱۴۰ تا ۱۹۸ هزار تومان در این بازار به فروش می‌رسد.

در بازار میوه‌های آبدار هر کیلو گرم هندوانه ۲۵ تا ۳۰، خربزه ۳۹ تا ۶۴.۸۰۰ تومان است.

همچنین هر کیلو گرم گردو تازه ۱۵۹ و پسته ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در حال عرضه است.

در بازار میوه‌های وارداتی هر کیلو گرم موز ۱۴۵ تا ۱۵۹، انبه ۳۴۹ و آناناس ۲۶۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بازار سبزیجات

قیمت انواع سبزیجات تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم بادمجان ۴۹.۸۰۰، بامیه ۱۳۰، خیار ۷۰، ذرت ۶۸ تا ۷۸، ذرت ریز ۷۵، سیر تازه ۳۳۰، شلغم ۵۰، کاهو رسمی ۵۹ تا ۶۸، کاهو سالادی (پیچ) ۶۹، کدو مسما ۳۹.۸۰۰، کدو حلوایی ۳۹.۸۰۰، کرفس ۳۰ تا ۳۹.۸۰۰، کلم بروکلی ۱۵۰، کلم سفید ۳۴.۸۰۰، کلم قرمز ۶۹.۸۰۰، کمپوزه ۸۵، گل کلم ۷۵، گوجه‌فرنگی ۳۴ تا ۴۵، لوبیا سبز ۱۲۵، لیمو ترش ۱۴۸ تا ۲۷۵، فلفل ۱۴۰، فلفل دلمه سبز ۸۵ تا ۹۵، فلفل دلمه رنگی ۹۹، فلفل ۱۴۰، قارچ فله‌ای ۱۹۰ تا ۲۷۵ و هویج ۳۴.۸۰۰ تا ۳۹.۸۰۰ تومان تعیین قیمت شده‌اند.

سیب‌زمینی در این بازار هر کیلو گرم ۲۵ تا ۳۴.۸۰۰، پیاز سفید ۲۰.۸۰۰ تا ۲۹.۸۰۰ و پیاز زرد ۲۴.۸۰۰ تا ۲۹.۸۰۰ و پیاز قرمز ۲۸ تا ۳۴.۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

گفتنی است هر بسته گوجه گیلاسی ۶۹.۸۰۰ تا ۸۹ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، اختلاف قیمت میوه و سبزیجات هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره بار نسبت به میوه‌فروشی‌های سطح شهر به ترتیب 45 درصد و 30 درصد است.