ثبوتی: دانش وارداتی باید با فرهنگ کشور همسو شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف ثبوتی، ظهر دوشنبه در آئین افتتاحیه اجلاس شورای نمایندگان دائم اکو اظهار کرد: در ۱۰۰ سال اخیر در آفرینش دانش و تکنولوژی سهم زیادی نداشتیم و ناچار بودیم این دانش و فناوری را از بیرون وارد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: خرید فناوری، فرهنگ سازنده را با خود می‌آورد و اگر نتوانیم بین فرهنگ خود و کشورهای غربی هماهنگی به عمل آوریم به تناقض برمی‌خوریم.

مؤسس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بسیاری از گله‌مندی‌ها و تعارضات در دنیا را ناشی از این تناقض فرهنگی دانست و گفت: در هنگام خرید فناوری و دانش باید آن را با فرهنگ خود همسو کنیم.

وی یادآور شد: ژاپن پس از جنگ به شناسایی نیازمندی‌های خود و برطرف کردن آن‌ها پرداخته و اکنون رقیب سرسخت غرب شده است اما ما هنوز در منطقه اختلافات را کنار نگذاشتیم و باید بیشتر به اشتراکات فرهنگی خود بپردازیم.

ثبوتی خاطرنشان کرد: اولویت غرب نسبت به ما در فیزیک، ریاضی، مهندسی و فناوری است و مادامی که ما به این علوم مسلط نشویم نمی‌توانیم با قامت بلند در برابر غرب بایستیم و در این راستا بر خود وظیفه دانستم تا سهم خود را در پیشبرد علم و دانش ادا کنم.

وی با اشاره به تاسیس مراکز علمی از جمله دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان گفت: این دانشگاه جزو شاخص‌ترین مراکز علمی کشور بوده و در عرضه بین‌الملل نیز دارای وزن و اعتبار است.