مجیدخان: اکو باید سهم خود در تجارت جهانی را افزایش دهد

اسد مجیدخان در حاشیه اجلاس شورای نمایندگان دائم اکو در گفتوگو با خبرنگار مهر به تشریح ظرفیتها، دستاوردها و چشماندازهای این سازمان در ارتقای همکاریهای اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو پرداخت و گفت: سهم این سازمان در تجارت جهانی از طریق فراهم آوردن ساختارهای لازم، ارتقای ارتباطات میان ملتها و تسهیل جریانهای گردشگری افزایش یابد.
وی ضمن تأکید بر سابقه تاریخی و ارزشمند سازمان اکو، خاطرنشان کرد: این نهاد یکی از قدیمیترین ساختارهای همکاری اقتصادی منطقهای در جهان است که از سال ۱۹۶۴ با عضویت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان آغاز به کار کرده و در حال حاضر با ۱۰ کشور عضو از جمله کشورهای آسیای میانه، قفقاز و افغانستان به فعالیت خود ادامه میدهد.
سازمان اکو در پی احیای ظرفیتهای همکاری منطقهای و توسعه مناسبات اقتصادی
دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی اکو با اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی، تاریخی و اجتماعی کشورهای عضو، بیان کرد: سازمان اکو با بهرهگیری از این پیوندهای مشترک تاریخی، در پی احیای ظرفیتهای همکاری منطقهای و توسعه مناسبات اقتصادی است.
وی تأکید کرد: تحولات ژئوپلیتیکی اخیر در منطقه، ضرورت تقویت پیوندهای اقتصادی و تجاری میان اعضای سازمان را بیش از پیش برجسته ساخته است و اکو میتواند به عنوان سکوی مهمی برای گسترش همکاریهای منطقهای ایفای نقش کند.
مجیدخان تصریح کرد: با وجود سهم حدود ۸ درصدی این سازمان در تجارت جهانی، این میزان در قیاس با دیگر سازمانهای منطقهای همچون آسهآن که بیش از ۳۰ درصد تجارت جهان را در بر میگیرد، ناچیز است و باید با فراهم آوردن ساختارهای لازم، ارتقای ارتباطات میان ملتها و تسهیل جریانهای گردشگری، سهم خود را در تجارت جهانی افزایش دهد.
وی به چالشهای عمدهای مانند مسائل ژئوپلیتیکی، تحریمها و محدودیتهای موجود اشاره و بیان کرد: تقویت ارتباطات مردمی و تسهیل رفت و آمد میان کشورهای عضو، میتواند این موانع را کاهش داده و زمینه توسعه پایدار همکاریهای اقتصادی را فراهم آورد.
دبیرکل اکو با اظهار امیدواری در خصوص همکاری مستمر و بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه کشورهای عضو، عنوان کرد: امیدواریم سازمان اکو بتواند بار دیگر به سطح همکاریهای اقتصادی گسترده و مؤثر که در قرون گذشته وجود داشته است، بازگردد و نقش کلیدی خود را در پیشبرد توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.
نظر شما