به گزارش خبرنگار مهر، اسد مجیدخان قبل از ظهر دوشنبه در آیین افتتاحیه اجلاس شورای نمایندگان دائم اکو با ابراز خرسندی از میزبانی سخاوتمندانه در شهر زیبا و تاریخی زنجان با میراث فرهنگی غنی اظهار کرد: برای من سفر به زنجان از نظر شخصی و احساسی اهمیت ویژه ای داره زیرا آرامگاه یکی از عرفای زنجانی در در منطقه جادمیران لاهور و محل تولد و زندگی من قرار دارد.

وی زنجان را شهری تاریخی، پرافتخار و دارای موقعیت راهبردی در مسیر جاده‌های باستانی تجارت خواند و گفت: این شهر به صنعتگران خود به ویژه در تولید چاقو، فرش و ملیله شهرت جهانی دارد و دارای زیرساخت‌خای قوی در کشاورزی و صنعت است و دانشگاه‌های معتبر آن را مرکزی پویا برای تجارت، انتقال فرهنگ، آموزش و نواوری تبدیل کرده است.

دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی اکو برگزاری نشست‌های شورای نمایندگان دائم در خارج از تهران را اقدامی سنجیده از سوی میزبانان دانست و افزود: این کار فقط بهانه‌ای برای خروج از تهران نبوده بلکه تلاشی برای نزدیک‌تر کردن سازمان د نمایندگان دائم آن به یکدیگر و جوامع خدمت‌گیرنده است.

وی ادامه داد: این اقدام شناخت ما از ایران، فرهنگ غنی و میراث ارزشمند ررا عمیق‌تر می‌کند و در عید حال فرصتی برای معرفی سازمان اکو به جوامعی است که در سراسر ایران و منطقه در پی خدمت آنها هستیم.

مجیدخان با اشاره به اینکه این رویکرد همچنین با هدف گسترش دامنه تعاملات ما هماهنگ است تا تمامی ذینفعان کلیدی را در تدوین اهداف راهبردها و چشم‌اندازهای آینده دربرگیرد، عنوان کرد: این گردهمایی برای ما یادآوری می‌شود که همکاری میان دولت‌ها، نهادهای محلی و بخش خصوصی تا چه اندازه می‌تواند دستاوردهای بزرگی به همراه داشته باشد.

وی تأکید کرد: این امر همچنین به ترویج مأموریت سازمان اکو در میان اقشار گوناگون جامعه از جمله فعالان اقتصادی مراکز علمی و دانشگاهی و نسل جوان کمک می‌کند.

دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی اکو با بیان اینکه در طول سال‌ها شورای نمایندگان دائم نقشی محوری در هدایت فعالیت‌های ما، دستور کار سازمان و تقویت همکاری میان کشورهای عضو ایفا کرده است، ادامه داد: تعهد و تلاش‌های ارزشمند شما نقش اساسی در پیشبرد همکاری‌های منطقه‌ای داشته است.

وی بر نگاه به آینده و ادامه کار با همان روحیه همکاری و مشارکت تأکید کرد و گفت: چالش‌هایی که با آن‌ها روبه‌رو هستیم؛ از بی‌ثباتی اقتصادی و تغییرات اقلیمی گرفته تا نیاز به توسعه ارتباطات و تحولات پویای جهانی همگی نیازمند راه حل‌های مشترک و همکاری قدرتمند منطقه‌ای هستند.

مجیدخان تصریح کرد: سازمان اکو باید پویاف انعطاف‌پذیر و نتیجه محور باقی بماند و شورای نمایندگان دائم همچنان در مرکز این مأموریت قرار دارند.