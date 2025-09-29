به گزارش خبرنگار مهر، سعید فلاحی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای ایمنسازی محورهای مواصلاتی، عملیات نصب ۳۱۳ قطعه نیوجرسی در محورهای این شهرستان انجام شده است.
وی ادامه داد: نصب ۹۶۴ عدد تابلو، بهروزرسانی و ساماندهی تابلو و علائم ایمنی آسیبدیده به تعداد ۱۰۷ عدد، نصب ۳۱ عدد بشکه ایمنی، نصب ۱۰۴۰ عدد آشکارساز گاردریل، نصب ۶۴۴ عدد آشکارساز نیوجرسی، نصب ۹۵۴ عدد چشمگربهای، ایجاد ۴۹ عدد سرعتکاه آسفالته به طول ۳۳۵ متر در محورهای اصلی و فرعی از دیگر اقدامات انجام شده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای دلفان به عملکرد این اداره در حوزه راهداری اشاره کرد و افزود: ۱۰ کیلومتر روکش آسفالت راههای اصلی نورآباد - خرمآباد، و محور کمربندی و ۱۰ کیلومتر روکش راه روستایی «تنگ پری» و «چم کریم» و لکهگیری ۴۵۰ تن آسفالت سردوگرم در محورهای اصلی و روستایی از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه راهداری است.
فلاحی، اضافه کرد: پاکسازی قنو وبستر راه از سیلاب راههای روستایی به طول ۲۰۰ کیلومتر، پاکسازی قنوهای محور اصلی به طول ۵۰۰ کیلومتر، علف زنی و پاکسازی حریم راه به طول ۱۴۲ کیلومتر، رفع افتادگی شانه راه ۲۷۰ مترمکعب، تیغه زنی تسطیح و رگلاژ محورهای روستایی «اتیوند جنوبی» و «کاکاوند» ۱۰۸ کیلومتر، ریزش برداری ۲۸۰۰ مترمکعب، پرکردن دستکهای پل «نظرآباد میربگ» و «قمش» و «جواد آباد اتیوند» ۲۰۵۰ مترمکعب، ایجاد هره خاکی به طول ۱۸۰۰ متر، در محورهای اصلی و فرعی، پاکسازی لاشه ۴۸ مورد، اخطار به متجاوزان حریم راه ۶۲ مورد و ۱۰ مورد تخریب و جمعآوری نهال از دیگر اقدامات شاخص در حوزه ایمنی و حریم است.
