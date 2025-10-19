  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

براتی‌زاده: اصول فنی و مهندسی در نصب سرعتکاه‌ها باید رعایت شود

براتی‌زاده: اصول فنی و مهندسی در نصب سرعتکاه‌ها باید رعایت شود

بجنورد- رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: رعایت اصول فنی و مهندسی در نصب و اجرای سرعتکاه‌ها، ضامن حفظ سلامت شهروندان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده پیش از ظهر یک‌شنبه در نشست شورای قضایی خراسان شمالی که در سالن جلسات اداره کل دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: فلسفه نصب سرعتکاه‌ها در محورهای پرتردد و پرخطر شهری و برون‌شهری، حفاظت از جان شهروندان و جلوگیری از بروز صدمات بدنی است.

وی با تأکید بر لزوم رعایت استانداردها و اصول مهندسی افزود: تمام موازین فنی و ضوابط مربوط به ساخت و نصب سرعتکاه‌ها باید به‌صورت دقیق رعایت شود تا از بروز خسارات مالی و صدمات بدنی جلوگیری گردد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به ضرورت بازنگری در مکان‌های نصب‌شده فعلی تصریح کرد: برخی از سرعتکاه‌ها به دلیل تغییر شرایط و کاهش خطرپذیری مسیر، دیگر ضرورتی برای ماندگاری ندارند و باید برچیده شوند.

وی بیان کرد: سرعتکاه‌هایی که پیش‌تر بدون رعایت استانداردهای لازم احداث شده‌اند، باید اصلاح یا ترمیم شوند تا مانع بروز خسارات احتمالی و تحمیل هزینه‌های اضافی بر شهروندان شوند.

کد خبر 6627233

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها