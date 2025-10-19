به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده پیش از ظهر یک‌شنبه در نشست شورای قضایی خراسان شمالی که در سالن جلسات اداره کل دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: فلسفه نصب سرعتکاه‌ها در محورهای پرتردد و پرخطر شهری و برون‌شهری، حفاظت از جان شهروندان و جلوگیری از بروز صدمات بدنی است.

وی با تأکید بر لزوم رعایت استانداردها و اصول مهندسی افزود: تمام موازین فنی و ضوابط مربوط به ساخت و نصب سرعتکاه‌ها باید به‌صورت دقیق رعایت شود تا از بروز خسارات مالی و صدمات بدنی جلوگیری گردد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به ضرورت بازنگری در مکان‌های نصب‌شده فعلی تصریح کرد: برخی از سرعتکاه‌ها به دلیل تغییر شرایط و کاهش خطرپذیری مسیر، دیگر ضرورتی برای ماندگاری ندارند و باید برچیده شوند.

وی بیان کرد: سرعتکاه‌هایی که پیش‌تر بدون رعایت استانداردهای لازم احداث شده‌اند، باید اصلاح یا ترمیم شوند تا مانع بروز خسارات احتمالی و تحمیل هزینه‌های اضافی بر شهروندان شوند.