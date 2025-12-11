میقانی: بجنورد به شیروان پرترددترین محور خراسان شمالی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی صبح پنجشنبه در تور رسانهای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی اظهار کرد: محور بجنورد–شیروان با ثبت ۲۱ هزار و ۹۲۴ تردد، پرترددترین محور استان بوده و مسیر صفیآباد کمترین میزان تردد را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به فعالیت چهار مرکز معاینه فنی در استان افزود: امسال ۲۲ هزار و ۶۲۷ وسیله نقلیه به این مراکز مراجعه کردهاند و آمار مراجعات نسبت به سال گذشته ۶۵ درصد افزایش داشته است.
میقانی ادامه داد: میزان رد معاینه فنی نیز به ۶ هزار و ۴۳۸ مورد رسیده که بیانگر افزایش دقت در تستهای فنی ناوگان است و در حوزه ناوگان سنگین نیز رشد ۲۱ درصدی در انجام معاینه فنی ثبت شده است.
وی با اشاره به وضعیت حملونقل عمومی خراسان شمالی گفت: در خراسان شمالی ۱۵۵ دستگاه اتوبوس، ۲۹۲ مینیبوس، ۴۱۷ خودروی سواری کرایه و یکهزار و ۲۶۷ راننده فعال هستند و ۳۹ شرکت حملونقل در استان فعالیت دارند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی همچنین بیان کرد: ۴۰ شرکت حملونقل کالای باری در استان فعال است و عمده بار جابهجا شده مربوط به کارخانههای سیمان، پتروشیمی و آلومیناست و هماکنون ۳ هزار و ۵۶۹ ناوگان باری در استان فعال است و ۵ هزار و ۷۴۲ ناوگان باری از نوع وانت فعالیت میکنند.
وی اظهار کرد: سالانه ۳.۷ میلیون تُن بار در استان جابهجا میشود که متوسط سن ناوگان استان ۱۵.۳ سال است که از میانگین کشوری کمتر است.
میقانی کل طول راههای استان را پنجهزار و ۸۹۴ کیلومتر اعلام کرد و افزود: چهار هزار کیلومتر از این مسیرها راههای روستایی است و به این ترتیب ۷۹ درصد راههای استان را راههای روستایی تشکیل میدهد.
وی ادامه داد: در شاخص برخورداری از راه آسفالته، خراسان شمالی با رقم ۸۱.۲ درصد کمتر از میانگین کشوری قرار دارد و از ۱۳۶ روستای بالای ۲۰ خانوار همچنان فاقد راه مناسب هستند و شاخص برخورداری از راه آسفالته در استان ۵۴ درصد است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی با اشاره به ۵۲ سامانه هوشمند جادهای گفت: ۳۳ سامانه نظارت تصویری فعال است و ۵۲ دوربین ثبت تخلف سرعت نیز در جادهها نصب شده که قرار است ۳۳ دوربین دیگر نیز اضافه شود؛ اجرای این طرح به ۱۰۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
میقانی با بیان اینکه روزانه بهطور متوسط دو هزار و ۱۸۲ پلاک در استان بابت سرعت غیرمجاز جریمه میشوند، افزود: مدیریت سرعت میتواند به شکل محسوسی در کاهش تصادفات مؤثر باشد.
وی با اشاره به آمادگی زمستانی استان گفت: ۱۷ هزار تُن شن و نمک برای فصل سرما ذخیرهسازی شده که همزمان با بارشها برای بازگشایی راهها مصرف خواهد شد.
میقانی سن ناوگان سنگین را ۲۵ سال اعلام کرد و گفت: ۵۲ درصد ناوگان از سن فرسودگی عبور کرده که نیازمند نوسازی است.
