به گزارش خبرنگار مهر، رضا شنگی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران از شناسایی ۵۹ نقطه حادثه‌خیز در محورهای اصلی منطقه ۲۰ تهران خبر داد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۴۵ نقطه اصلاح و ایمن‌سازی شده است.

شنگی در ادامه با اشاره به اهمیت شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۵ نقطه پرحادثه شناسایی و ۳۲ مورد آن ایمن‌سازی شد و از ابتدای سال جاری تا کنون نیز ۲۴ نقطه دیگر شناسایی شده که ۱۳ مورد آن اصلاح شده است.

وی افزود: از ابتدای سال گذشته تاکنون، در مجموع ۵۹ نقطه حادثه‌خیز در محورهای پرتردد منطقه ۲۰ شناسایی شده که ۴۵ نقطه آن با اقداماتی از جمله اصلاح هندسی، احداث سرعتکاه، خط‌کشی، حذف دوربرگردان‌های ناایمن، رفع نقص دوربین‌های کنترل سرعت و جابجایی ایستگاه‌های BRT ایمن‌سازی شده‌اند.

شهردار منطقه ۲۰ تهران درباره علل وقوع حوادث در برخی معابر گفت: عوامل اصلی شامل سرعت غیرمجاز، تردد عرضی عابران، سرقت تجهیزات شهری، کمبود روشنایی، عدم رعایت حق تقدم و وجود تقاطع‌های ناایمن است.

شنگی با بیان اینکه امسال اقدامات مهمی در راستای ایمن‌سازی معابر در دستور کار قرار گرفته است، افزود: اجرای عملیات جابجایی ۸ ایستگاه BRT در بزرگراه شهید کریمی، میدان نماز و بزرگراه امام علی(ع) جاده معدن، احداث دوربرگردان‌ها و انتقال برخی ایستگاه‌ها نقش مهمی در کاهش حوادث و روان‌سازی ترافیک خواهد داشت.

وی تصریح کرد: به دلیل حادثه‌خیز بودن مسیر شمال به جنوب بلوار شهید دستواره، عملیات احداث دوربرگردان و انتقال ایستگاه BRT میدان نماز به ضلع شرقی میدان و همچنین انتقال ایستگاه معدن مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) به ضلع شرقی انجام شده است.

شهردار منطقه ۲۰ تهران در پایان خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی، کاهش خطرات ترافیکی و افزایش رضایت شهروندان در حال اجراست و تلاش می‌شود تا پایان سال جاری تمام طرح‌های ایمن‌سازی معابر اصلی منطقه به بهره‌برداری برسد.