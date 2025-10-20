به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا امروز دوشنبه اعلام کرد: ما خواهان ادامه آتش بس و ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه هستیم.
نخست وزیر اسپانیا در این خصوص ادامه داد: ما بر اهمیت حرکت به سمت یک راه حل مسالمت آمیز بین اسرائیل و فلسطین تأکید میکنیم.
لازم به ذکر است که پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در تازهترین مواضع خود بر لزوم پیگیری جنایات صورت گرفته (از سوی رژیم صهیونیستی) در جریان نسل کشی غزه تاکید کرده است.
این در حالی است که رژیم صهیونیستی به بهانههای مختلف روز گذشته دست کم ۱۰۰ نقطه را در نوار غزه بمباران کرد.
آویخای ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که بعد از حملات مذکور نظامیان این رژیم مجدداً آتش بس را اجرا میکنند. همچنین روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم ادعا کرد که قرار شد روند ورود کمکهای انسانی به نوار غزه از امروز مجدداً آغاز شود.
