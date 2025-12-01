به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، ده‌ها هزار نفر از مردم مادرید با حضور در خیابان‌ها، خواستار استعفای «پدرو سانچز» نخست‌وزیر اسپانیا، شدند.

معترضان، دولت سانچز را فاسد اعلام کردند و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.

این اعتراضات تحت عنوان «مافیا یا دموکراسی؟» توسط حزب مردم به رهبری «آلبرتو نونز فایخو» رهبر حزب مخالف، سازماندهی شد. «کافی است!» و «دیگر یک روز هم نه!» از جمله شعارهای معترضان بود.

شرکت‌کنندگان پرچم اسپانیا در دست داشتند و تابلوهایی با نوشته «همین حالا استعفا بده!» و «سانچز، برو!» حمل می‌کردند.

برآورد حزب مردم از جمعیت حاضر حدود ۸۰ هزار نفر بود، اما وزارت کشور اسپانیا، رقم واقعی را نزدیک به ۴۰ هزار نفر اعلام کرد. آخرین تجمع گسترده علیه سانچز در مادرید، ژوئن گذشته برگزار شده بود. «خوزه لوئیس مارتینز-آلمیدا» شهردار مادرید، و ماریانو راخوی نخست‌وزیر پیشین اسپانیا، نیز در این تجمع سخنرانی کردند.

علت اصلی این اعتراض، تصمیم دیوان عالی اسپانیا در اوایل هفته جاری بود که دستور بازداشت موقت خوزه لوئیس آبالوس وزیر سابق حمل‌ونقل سانچز و کولدو گارسیا مشاور پیشین او را صادر کرد.

سانچز که از سال ۲۰۱۸ در قدرت است، تاکنون اعلام کرده پیش از پایان دوره پارلمانی فعلی در ۲۰۲۷ استعفا نخواهد داد و اقدامات جناح راست را تلاشی برای تضعیف خود دانسته است.