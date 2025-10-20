به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: امروز من با نخست وزیر استرالیا در مورد مسائلی از جمله روابط تجاری و معامله زیردریایی گفتگو خواهم کرد.
رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ادامه داد: با استرالیا در مورد عناصر خاکی کمیاب توافقنامهای امضا خواهیم کرد.
رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: حدود یک سال دیگر، آنقدر مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب خواهیم داشت که نمیدانید با آنها چه کنید. ارزش آنها حدود دو دلار خواهد بود. ما با استرالیا و سایر کشورها در زمینه عناصر خاکی کمیاب همکاری میکنیم. در تمام امور مربوط به تجهیزات نظامی، سلاح، مهمات و کشتیها با استرالیا همکاری خواهیم داشت. در تلاشیم تا تحویل زیردریاییهای هستهای به استرالیا را تسریع کنیم.
ترامپ پیرامون پکن گفت: اگر چین تا اول ماه آینده با ما توافقنامه امضا نکند، ۱۵۵ درصد تعرفه پرداخت خواهد کرد. چین به ما احترام زیادی میگذارد و تعرفههای زیادی به ما میپردازد. من با رئیس جمهور چین در کره جنوبی دیدار خواهم کرد. ایالات متحده در همه چیز از چین جلوتر است به جز تعداد کشتیهای جنگی. تقریباً اوایل سال آتی میلادی به چین خواهم رفت.
وی گفت: قرارداد زیردریایی با استرالیا میتواند حامی چین باشد. تعرفهها عامل کلیدی در پایان دادن به جنگهایی بودهاند که آنها را متوقف کردهاند. همچنان از امکان پیروزی اوکراین در جنگ سخنن گفته میشود؛ اما فکر نمیکنم که پیروز شود.
این مقام آمریکائی بدون اشاره به پیشینه اشغالگران صهیونیست در نقض توافقات آتش بس و انجام بیش از ۱۰۰ حمله به مردم مظلوم در غزه، ادعا کرد: اگر حماس به توافق پایبند نباشد، آنها را نابود میکنیم. من نظامی به غزه نخواهم فرستاد. بسیاری از کشورها توافقنامه پایان جنگ را امضا کردهاند. ما در حال انجام اقدامات متعددی برای حفظ توافق آتشبس در غزه هستیم!
