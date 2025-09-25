به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وانگ ونتائو وزیر بازرگانی چین افزایش یکجانبه تعرفههای گمرکی توسط ایالات متحده را «ضربه جدی» به سیستم تجاری چندجانبه دانست.
وانگ در دیدار با ربکا گرینسپن، دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)، در حاشیه نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، گفت که همه طرفها باید «قاطعانه به لیبرالیسم و تجارت آزاد پایبند باشند و از اصول اساسی سیستم تجاری لیبرالیستی محافظت کنند تا به ثبات و اطمینان بیشتر برای اقتصاد جهانی کمک شود.»
روابط بین چین و ایالات متحده طی ماههای اخیر شاهد یک جنگ تجاری بوده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در فوریه گذشته ۱۰ درصد تعرفه بر تمام واردات چینی اعمال کرد و در مارس آن را به ۲۰ درصد افزایش داد. پکن نیز با اعمال تعرفه بر واردات کشاورزی آمریکا به این اقدام پاسخ داد.
این بحران با اعمال تعرفههای متقابل بین واشنگتن و پکن دنبال شد تا اینکه تعرفههای آمریکا بر کالاهای چینی به ۱۴۵ درصد و تعرفه چین بر کالاهای آمریکایی به ۱۲۵ درصد رسید، اما نهایتاً دونالد ترامپ در ماه اوت یک فرمان اجرایی را برای تمدید تعلیق تعرفههای گمرکی بالا بر چین به مدت ۹۰ روز دیگر امضا کرد.
ترامپ در سپتامبر جاری، از کشورهای عضو ناتو خواست تا تعرفههای گمرکی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بر کالاهای چینی اعمال کنند. وی این اقدام را دارای «نقش کلیدی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین» دانست.
