به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت بازرگانی چین در بیانیهای با اشاره به تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات چینی، تاکید کرد که پکن در برابر این تهدیدها تسلیم نخواهد شد.
ترامپ بهتازگی با اشاره محدودیتهای اخیر چین بر صادرات مواد معدنی کمیاب(مواد حیاتی مورد نیاز در تولید کالا از گوشی هوشمند تا جنگنده) گفت که قصد دارد تا بر واردات چینی تعرفه ۱۰۰ درصدی اعمال کند.
وزارت بازرگانی چین اعلام کرد: موضع چین در جنگ تجاری ثابت است؛ ما خواستار آن نیستیم اما از آن واهمهای هم نداریم.
اختلاف مجدد بین پکن و واشنگتن، میتواند دیدار احتمالی ترامپ و شی جینپینگ، رئیس جمهور چین در حاشیه اجلاس «سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا-اقیانوسیه(اِپک)» در کره جنوبی در اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر را به حاشیه ببرد.
به زعم بسیاری، این دیدار فرصتی برای احیای گفتمان بین دو ابرقدرت اقتصادی جهان است. ترامپ با هدف امتیازگیری از شرکای تجاری واشنگتن، بخش عمدهای از سال جاری میلادی را صرف اعمال تعرفه بر آنها کرده است. با این حال، چین از تسلیم شدن خودداری و برای مقابله با فشار آمریکا بر اهرم اقتصادی خود تکیه کرده است.
وزارت بازرگانی چین در بخش دیگری از این بیانیه نوشت: تهدیدهای تعمدی درباره تعرفههای بالاتر راه درستی برای تعامل با چین نیست. اگر آمریکا بر مسیر اشتباه اصرار دارد، چین قطعا اقداماتی قاطعانه برای حفاظت از حقوق و منافع مشروعش اتخاذ خواهد کرد.
چین و آمریکا یکدیگر را به نقض آتشبس تجاری از طریق اعمال محدودیتهای جدید متهم کردهاند. ترامپ پکن را به «متخاصمتر شدن» متهم کرده و مدعی شده است که چین از طریق محدودسازی دسترسی به مواد معدنی کمیاب، «جهان را گروگان گرفته است.»
مقررات صادراتی جدید چین هماکنون شرکتهای خارجی را پیش از صادرات کالاهای حاوی عناصر معدنی کمیاب استخراجشده از چین(حتی به میزان اندک) ملزم به کسب مجوز ویژه میکند.
آمریکا و چین در ماه آگوست بر سر تمدید آتشبس تعرفهای به توافق رسیدند. طبق آتشبس ۹۰ روزه، تعرفههای آمریکا بر واردات چینی از ۱۴۵ به ۳۰ درصد و تعرفههای چین بر کالاهای آمریکایی از ۱۲۵ به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد. این آتشبس در ماه نوامبر منقضی میشود.
نظر شما