سنای آمریکا برای یازدهمین بار در توقف تعطیلی دولت شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، مجلس سنای ایالات متحده نتوانست بسته مالی پیشنهادی را که هدف آن پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال است، به تصویب برساند.

این عدم توافق موجب شده که بحران تعطیلی دولت که از هفته‌های گذشته آغاز شده، همچنان ادامه یابد.

تعطیلی دولت آمریکا تأثیر مستقیم و سنگینی بر کارمندان فدرال داشته است. طبق برآوردهای دفتر بودجه کنگره، تا ۷۵۰ هزار کارمند دولتی با مرخصی اجباری روبرو شده‌اند و تا زمان تصویب بودجه، هیچ حقوقی دریافت نخواهند کرد. در همین حال، حدود ۷۰۰ هزار کارمند دیگر که خدماتشان ضروری تلقی می‌شود، بدون دریافت حقوق به کار ادامه می‌دهند. چند روز پیش، برای نخستین بار کارمندان فدرال حقوق خود را دریافت نکردند که این امر فشار مالی شدیدی بر آن‌ها و خانواده‌هایشان وارد کرده است.

تعطیلی دولت آمریکا همچنین باعث اختلال در طیف گسترده‌ای از خدمات عمومی شده است. همچنین کنترل ترافیک هوایی با مشکلات جدی روبرو شده است. انجمن صنایع هوافضا هشدار داده که این تعطیلی برنامه‌های جدید را مختل می‌کند، نوآوری را متوقف می‌سازد و سازمان هواپیمایی فدرال را کند می‌کند. علاوه بر این، صدور پاسپورت و ویزا با تأخیرهای قابل توجهی مواجه شده است.

افزون بر آن، تعطیلی دولت آمریکا تأثیرات اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد. کارشناسان برآورد می‌کنند که این تعطیلی می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی را ۰.۱۵ درصد کاهش دهد. با توجه به اینکه تعطیلی همچنان ادامه دارد، این رقم می‌تواند افزایش یابد. علاوه بر این، کسری بودجه فدرال که در سال مالی ۲۰۲۵ به ۱.۷۷۵ تریلیون دلار رسیده، همچنان نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد. دولت ترامپ با اشاره به این رقم، استدلال می‌کند که کاهش هزینه‌ها و کوچک‌سازی دولت ضروری است.

یکی از جنجالی‌ترین جنبه‌های تعطیلی، تصمیم دولت ترامپ برای قطع یا تعلیق بودجه پروژه‌های زیرساختی در شهرهای تحت مدیریت دموکرات‌ها است. در اولین روز تعطیلی، «رأس ووت» اعلام کرد که حدود ۱۸ میلیارد دلار از بودجه پروژه‌های زیرساختی نیویورک از جمله پروژه تونل هادسون و مترو خیابان دوم، تعلیق شده است. همچنین ۸ میلیارد دلار از پروژه‌های مرتبط با آب‌وهوا در ۱۶ ایالتی که در انتخابات ۲۰۲۴ به کامالا هریس رأی دادند، قطع شده است. علاوه بر این، ۲.۱ میلیارد دلار بودجه پروژه‌های زیرساختی شیکاگو نیز تعلیق شده است.

تعطیلی دولت آمریکا تنها تأثیرات داخلی ندارد بلکه بر سیاست خارجی و جایگاه بین‌المللی آمریکا نیز تأثیرگذار است. در میانه این بحران، ترامپ با «ولودیمیر زلنسکی» در کاخ سفید دیدار و با «ولادیمیر پوتین» نیز تماس تلفنی داشته‌است؛ این اقدامات دیپلماتیک در زمانی انجام می‌شود که بخش‌های زیادی از دولت فدرال تعطیل است و کارمندان وزارت امور خارجه در مرخصی اجباری به سر می‌برند.

تعطیلی همچنین بر برنامه‌های کمک خارجی، عملیات نظامی و توانایی آمریکا برای پاسخگویی به بحران‌های بین‌المللی تأثیر منفی می‌گذارد. این امر می‌تواند جایگاه آمریکا را در صحنه جهانی تضعیف کند و اعتماد متحدان را کاهش دهد.