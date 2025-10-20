فرماندار گناوه: مدیران ادارات در برگزاری انتخابات شوراها همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه بیان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند کارکنان و سایر امکانات خود را در اختیار ستاد برگزاری انتخابات شهرستان قرار دهند.

فرماندار گناوه افزود: انتخابات شوراها به عنوان اولین انتخابات در دولت چهاردهم فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی نظام و دولت است که در این شهرستان تمام تلاش و همت خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور در موعد مقرر بکار خواهیم بست.

احترام به مردم و امیدآفرینی در دستور کار مدیران قرار گیرد

رییس شورای اداری گناوه از مدیران خواست نهایت احترام و حرمت به مردم را در زمان مراجعه به ادارات خود در سرلوحه کاری خود قرار دهند.

وی اظهار کرد: ما اعضای شورای اداری نماد حاکمیت مردمی و اسلامی هستیم و باید تمرکز و انرژی و وقت خود را برای خدمات رسانی صادقانه و رضایتمندی آحاد جامعه بکار بگیریم.

اسفندیاری تاکید کرد: ما مدیران نماد حاکمیت هستیم و بنا به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور مردم‌داری و تکریم و احترام به آنها و استفاده از همه ظرفیت‌ها با هم افزایی و وفاق ملی، در جهت توسعه و پیشرفت منطقه و همچنین شناسایی و رفع مشکلات جامعه نهایت تلاش خود را بکار ببریم.

وی ادامه داد: امیدآفرینی و نشاط اجتماعی به مردم از اولویت‌های دیگر مسولان باشد و در این زمینه عملکرد و خدمات انجام شده را بازگو و اطلاع رسانی کنید.

نماینده عالی دولت در شهرستان خطاب به مدیران ادارات و نهادها گفت: در مراسمات ملی و مذهبی بخصوص نمازجمعه حضوری پررنگ داشته باشید.

ادارات پروژه‌های دهه فجر را به فرمانداری اعلام کنند

فرماندار گناوه از اداراتی که پروژه‌های اقتصادی و عمرانی شاخص در دهه فجر دارند خواست تا به صورت دقیق و با جزئیات کامل به معاونان عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری ارائه دهند.

وی با بیان اینکه در آستانه هفته پدافند غیرعامل قرار داریم از همه مدیران خواست تا نسبت به این امر مهم اهتمام جدی داشته باشند و همواره در آمادگی باشند.

اسفندیاری گفت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن صهیونیستی که با رهبری مقتدرانه رهبر معظم انقلاب و انسجام و وحدت مردم غیور و نستوه موجب شکست دشمن شد، باید درس و عبرتی برای ما بخصوص در زمینه پدافند غیرعامل باشد.

وی تاکید کرد: از تمام دستگاه‌های اجرایی انتظار داریم موارد پدافند غیرعامل را در مجموعه کاری خود رعایت کنند و در این راستا بازدیدهای سرزده صورت خواهد گرفت.

روابط عمومی‌های ادارات فعال شوند

فرماندار گناوه در ادامه از مدیران ادارات و نهادها خواست تا روابط عمومی‌ها را فعال کنند.

وی بر اطلاع رسانی عملکرد ادارات به مردم تاکید کرد و افزود: مردم باید در جریان عملکرد و خدمات به عمل آمده ادارات قرار بگیرند و در این زمینه روابط عمومی‌ها ملزم به آن هستند.

مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز

رییس شورای تأمین گناوه از ادارات متولی خواست تا نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز حساسیت خود را چندین برابر کنند و با متخلفان بدون تعارف و طبق مقررات عمل کنند.

مناسب سازی شهر با اولویت معلولان ضروری است

وی خاطرنشان کرد: مناسب سازی سطح شهر برای توان یابان و روشندلان و سالمندان بسیار ضرورت دارد.

اسفندیاری گفت: این قشر جامعه حق استفاده مناسب از خدمات و امکانات همانند دیگر اقشار دارند و مسئولان با حساسیت و هماهنگی لازم با بهزیستی دبیر مناسب سازی، طبق مصوبه کارگروه مربوطه پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

متکدیان در شهر جمع آوری شوند

فرماندار گناوه افزود: دستگاه‌های متولی در شهرهای بندرریگ و گناوه نسبت به جمع آوری متکدیان با رعایت موازین قانونی و حرمت و احترام اقدام کنند.