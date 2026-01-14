تلاش دشمن برای آشوب در بازار شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مبین، فرماندار کرمانشاه، بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان، با بیان اینکه در این مدت شاهد نوسانات قیمتی و تجمعاتی در بازار بودیم، اظهار کرد: این اوضاع منجر به اعتراضاتی از سوی بازاریان و کسبه شد که به دنبال تهدیداتی مانند تعطیلی کسبوکار، راهبندی، اخلال در نظم عمومی و شعارهای شکننده بود.
وی تأکید کرد: این اقدامات بخشی از سناریوهای از پیش طراحی شده دشمن بود که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز به دنبال ایجاد آشوب در خیابانها بود. اما با هوشیاری مردم و حضور سریع نیروهای امنیتی، این تلاشها به شکست خورد.
مبین افزود: اغتشاشگران با حمایت عوامل خارجی میخواستند فضای امن را تهدید کنند، اما مردم با وعدههای ملی و مذهبی، دوباره این فتنه را خاموش کردند.
فرماندار کرمانشاه در ادامه گفت: ادارات شهرستان میتوانند خسارات وارده از سوی اغتشاشگران را مستند کرده و به فرمانداری ابلاغ کنند تا مراحل قانونی و مسئولیتپذیری لازم انجام شود.
وی همچنین از مسئولان خواست تا در زمینه انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، مصوبات شورای تأمین را به دقت رعایت کنند.
مبین ادامه داد: قانون در این زمینه موارد را مشخص کرده و فرایند انتخابات مطابق روزشمار تقویم انتخاباتی در حال انجام است. تمامی مراحل در زمانبندیهای مشخص انجام خواهد شد.
وی از ادارات شهرستان خواست تا در اول بهمن ماه پروژههای خود را به فرمانداری معرفی کرده و با نصب بنرهایی در سطح شهر، فعالیتهای انجام شده را به عموم مردم اطلاع دهند.
فرماندار کرمانشاه در خصوص دهه فجر گفت: برنامههای متنوعی در ایامالله دهه فجر، همزمان با اعیاد شعبانیه برگزار میشود و رویکرد اصلی باید تبیین خدمات صورتگرفته باشد و این اقدامات باید در جهت ایجاد امید و رضایت مردم از خادمان باشد.
کد مطلب 6721786
نظر شما