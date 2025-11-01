عتباتی: نهاده های دامی از گمرکات آذربایجان غربی ترخیص شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه طی دستوری به گمرکات استان آذربایجان غربی تاکید کرد، چنانچه نهاده‌های دامی در انبارهای هر یک از گمرکات شش گانه استان وجود دارد در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و ترخیص آنها اقدام نمایند.

وی با اشاره به پیگیری و دستورات ریاست معظم قوه قضائیه گفت با توجه به نیازمندی‌های کشور تسریع در ترخیص نهاده‌ها امری ضروری بوده و باید سریعاً این کالای مورد نیاز وارد بازار و در اختیار واحدهای دامداری و مرغداری قرار گیرد.

همچنین عتباتی به دادستان‌های ۶ شهرستان دارای گمرک تاکید کرد با بازدید میدانی از گمرک مربوطه موضوع را میدانی پیگیری کنند و چنانچه هر اقدام قضائی نیاز باشد دستورات لازم را صادر و با متخلفان برخورد کنند تا روند ترخیص نهاده‌های دامی سرعت بگیرد.