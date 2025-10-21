  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۴

«پورمحمدی» خواستار تقویت هویت دینی در آذربایجان شرقی شد

تبریز- عضو مجلس خبرگان رهبری و مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی در دیداری مشترک، بر طراحی برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی مبتنی بر فرهنگ بومی استان برای تقویت هویت دینی و اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی پورمحمدی، امام جمعه شهرستان مرند و عضو مجلس خبرگان رهبری، صبح سه شنبه با حضور در اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی، با حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن اصل‌نژادی، مدیرکل این اداره، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که با هدف بررسی مسائل فرهنگی و تبلیغی استان برگزار شد، حجت‌الاسلام پورمحمدی بر اهمیت تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در سطح استان تأکید کرد.

امام جمعه مرند با اشاره به غنای فرهنگی و تاریخی آذربایجان شرقی، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و محلی در تقویت هویت دینی و ملی شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی نیز در این دیدار، با تشکر از دغدغه‌های فرهنگی عضو مجلس خبرگان، گزارشی از برنامه‌های در دست اجرای این اداره کل در راستای ترویج معارف اسلامی و مقابله با جنگ نرم دشمن ارائه داد.

طرفین در پایان بر ضرورت همکاری‌های مشترک در زمینه‌های بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان؛ استفاده از نخبگان محلی در تولید محتوای فرهنگی؛ تقویت فعالیت‌های تبلیغی در مناطق مختلف آذربایجان شرقی تاکید کردند.

