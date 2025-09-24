اصل نژاد: برای مقابله با تهاجم فرهنگی نیاز به «آفند فرهنگی» داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن اصل نژاد صبح چهارشنبه در آئین معارفه خود با قدردانی از زحمات حجت الاسلام سید محمود حسینی، اظهار داشت: این جایگاه با خون شهدا و ایثار خانواده‌های آنان به دست آمده و حفظ آن مسئولیتی خطیر است.

وی با بیان اینکه هفتاد و دو شهید و صدها خانواده شهید برای حفظ این جایگاه تقدیم شده‌اند، افزود: من از امروز پشت میزی خواهم نشست که شهیدان بهای آن را با خون خود پرداخته‌اند. این مسئولیت برای من سنگین است و بدون کمک همکاران و دلسوزان انقلاب نمی‌توان از عهده آن برآمد.

مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه تا زمانی که نتوانیم مشکلات معیشتی و اقتصادی مجموعه‌های فرهنگی را حل کنیم، کار فرهنگی و تبلیغی به سختی پیش خواهد رفت، افزود: اگرچه همکاران ما در تهران و استان‌ها زحمات زیادی متحمل می‌شوند، اما این یک واقعیت اساسی است.

حجت‌الاسلام اصل نژاد با تشبیه عرصه فرهنگی به میدان نبرد، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در امور نظامی نیاز به پدافند و آفند قوی داریم، در عرصه فرهنگی نیز باید قوی باشیم. باید همان‌گونه که دشمن را در میدان نظامی به عقب راندیم، در میدان فرهنگی نیز به آفند متقابل بپردازیم و به مبانی فکری جوامع غربی حمله کنیم.

وی در پایان با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری و نماینده ولی فقیه در استان درباره موازی‌کاری‌ها، گفت: یکی از کارهای اساسی ما در سازمان تبلیغات اسلامی، جلوگیری از موازی‌کاری و ایجاد وحدت رویه در فعالیت‌های فرهنگی خواهد بود.