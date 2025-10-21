به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌افزایی مدیران کل نهادهای فرهنگی و دینی آذربایجان شرقی صبح سه شنبه با حضور نعمت‌الله پایان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، اسد بابایی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی و حجت‌الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی برگزار شد.

در این نشست صمیمی، سه مدیرکل فرهنگی استان با تأکید بر اهمیت هم‌گرایی و برنامه‌ریزی مشترک در مسیر اعتلای فرهنگ عمومی، بر نقش تأثیرگذار نهادهای دینی و فرهنگی در شکل‌دهی زیست‌بوم فرهنگی پویا و متناسب با نیازهای روز جامعه تأکید کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در این دیدار گفت: تحول فرهنگی در گرو همکاری و هم‌افزایی واقعی میان دستگاه‌هاست. اگر هر نهاد فرهنگی به‌صورت جزیره‌ای عمل کند، نتیجه مطلوب در جامعه حاصل نخواهد شد. باید در قالب تفاهم‌نامه‌ها و برنامه‌های مشترک، از ظرفیت یکدیگر برای ارتقای شاخص‌های فرهنگی استفاده کنیم.

اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان نیز ضمن اشاره به نقش کتابخانه‌ها در ارتقای فرهنگ مطالعه و سواد دینی، اظهار داشت: کتابخانه‌ها دروازه‌های دانایی و مراکز اثرگذار در تربیت نسلی آگاه و متعهد هستند. تعامل با نهادهای تبلیغی و فرهنگی می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های مشترک در ترویج معارف دینی، مطالعه کتاب‌های مذهبی و برگزاری نشست‌های فرهنگی و معرفتی را فراهم سازد.

در ادامه، حجت‌الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با استقبال از این رویکرد مشترک گفت: حرکت فرهنگی در جامعه نیازمند نگاه جهادی، برنامه‌ریزی هدفمند و استفاده از همه ظرفیت‌هاست.

اصل نژادی گفت: ما آماده‌ایم با هم‌افزایی و انسجام میان نهادهای فرهنگی، گام‌های مؤثری در راستای گسترش باورهای دینی، تقویت هویت فرهنگی و پاسخگویی به نیازهای فکری جوانان برداریم.

در پایان این نشست، طرفین بر تدوین چارچوب همکاری مشترک، برگزاری رویدادهای فرهنگی و مذهبی مشترک و ایجاد کارگروه تخصصی هم‌افزایی فرهنگی در استان تأکید کردند تا گامی مؤثر در مسیر پویایی فرهنگی و معنوی آذربایجان شرقی برداشته شود.