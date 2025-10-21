به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست تخصصی که عصر سه شنبه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین فخرالدین مهدوی، مدیرکل امور مجلس سازمان تبلیغات اسلامی و مدیران تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد، راهکارهای عملیاتی برای تأمین مالی فعالیت‌های فرهنگی و دینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

راهکارهای کلان برای جذب اعتبارات

حجت‌الاسلام مهدوی در این نشست بر تعامل سازنده با نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی برای جذب اعتبارات از طریق ظرفیت‌های قانونی تأکید کرد.

وی راهکارهایی همچون استفاده از ردیف‌های بودجه‌ای ملی، توازن ۱ و ۲، مولدسازی، مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و همچنین ارتباط مستمر با فرمانداران و مسئولان محلی را از جمله مسیرهای مؤثر برای تأمین منابع مالی برشمرد.

در ادامه این جلسه، رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های مختلف استان، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه کردند. از جمله مصوبات این نشست، تعریف و پیگیری پروژه‌های عمرانی مورد نیاز و پیگیری برای سنددار کردن ساختمان‌ها و ابنیه تحت تملک تبلیغات اسلامی بود که به عنوان اقداماتی ضروری برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی استان تصویب شد.

برگزاری چنین نشست‌هایی گامی مهم در راستای توانمندسازی مالی و اجرایی نهادهای فرهنگی برای تحقق هرچه بهتر مأموریت‌های تبلیغی و تبیینی محسوب می‌شود.