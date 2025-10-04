به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر شنبه در راستای گسترش تعاملات فرهنگی، اسد بابایی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی با حجت‌الاسلام سید حسن اصل‌نژاد مدیرکل تبلیغات اسلامی استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، دو طرف بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی در اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی تأکید کرده و راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل را مورد بررسی قرار دادند.

بابایی در این دیدار با اشاره به رسالت کتابخانه‌های عمومی در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، خواستار گسترش این جریان فرهنگی در کانون‌های مساجد، هیئت‌های مذهبی، محافل قرآنی و دیگر پایگاه‌های مردمی شد.

حجت‌الاسلام اصل‌نژاد نیز با استقبال از این پیشنهاد، کتاب را عامل ارتقای سطح معرفت دینی و اجتماعی دانست و بر لزوم همکاری‌های مشترک میان نهادهای فرهنگی استان تأکید کرد.

مدیران‌کل کتابخانه‌های عمومی و تبلیغات اسلامی در پایان این نشست، توسعه طرح‌های مشترک فرهنگی، استفاده مشترک از ظرفیت ها و فضاهای موجود، و تقویت پیوندهای مردمی در مسیر نشر معارف اسلامی و گسترش فرهنگ کتابخوانی را از جمله اولویت‌های همکاری‌های آینده عنوان کردند.