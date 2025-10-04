  1. استانها
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۷

تاکید بر ترویج کتابخوانی با همکاری نهادهای فرهنگی در آذربایجان‌شرقی

تبریز- در دیدار مدیرکل کتابخانه‌های عمومی با مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، بر تقویت همکاری‌های مشترک و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای ترویج کتابخوانی تاکید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر شنبه در راستای گسترش تعاملات فرهنگی، اسد بابایی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی با حجت‌الاسلام سید حسن اصل‌نژاد مدیرکل تبلیغات اسلامی استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، دو طرف بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی در اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی تأکید کرده و راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل را مورد بررسی قرار دادند.

بابایی در این دیدار با اشاره به رسالت کتابخانه‌های عمومی در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، خواستار گسترش این جریان فرهنگی در کانون‌های مساجد، هیئت‌های مذهبی، محافل قرآنی و دیگر پایگاه‌های مردمی شد.

حجت‌الاسلام اصل‌نژاد نیز با استقبال از این پیشنهاد، کتاب را عامل ارتقای سطح معرفت دینی و اجتماعی دانست و بر لزوم همکاری‌های مشترک میان نهادهای فرهنگی استان تأکید کرد.

مدیران‌کل کتابخانه‌های عمومی و تبلیغات اسلامی در پایان این نشست، توسعه طرح‌های مشترک فرهنگی، استفاده مشترک از ظرفیت ها و فضاهای موجود، و تقویت پیوندهای مردمی در مسیر نشر معارف اسلامی و گسترش فرهنگ کتابخوانی را از جمله اولویت‌های همکاری‌های آینده عنوان کردند.

