به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در برنامه‌ای با عنوان «ما خفی اعظم» یعنی ابعاد فاش نشده [این موضوع] بزرگ‌تر است، اسناد تازه‌ای از جنایت صهیونیست‌ها و شهادت هند، دختر بچه فلسطینی و خانواده‌اش را منتشر کرد.

شبکه الجزیره اعلام کرد که برنامه تحقیقاتی «ما خفی أعظم» به اسناد محرمانه‌ای دست یافته که برای نخستین بار توسط «مؤسسه هند رجب» منتشر می‌شود و مربوط به عاملان قتل این دختر به همراه خانواده‌اش است.

بر این اساس، در مستند مذکور آمده است: گروهی موسوم به «گردان امپراتوری خون‌آشام‌ها» در ارتش رژیم صهیونیستی مسئول اجرای این جنایت بوده است.

این برنامه فاش کرد که فرمانده این گروه، افسر «شون گلاس» است که بنا بر مدارک، از داخل تانک خود دستور شلیک و قتل هند رجب، خانواده‌اش و نیروهای امدادگر را صادر کرده است.

بر اساس این مستند، این گروه وابسته به گردان ۵۲ از تیپ ۴۰۱ ارتش رژیم صهیونیستی به فرماندهی «بنی اهارون» بوده است.

اسناد منتشرشده همچنین نشان می‌دهد که یکی از عاملان مشارکت‌کننده در این جنایت، «ایتای شوکرکف» نظامی اسرائیلی دارای تابعیت آرژانتینی است.

در بخش دیگری از این اسناد آمده است که «شیمون زوکرمان» نظامی دیگر صهیونیستی نیز در عملیات تخریب گسترده از جمله نابودی شهرک «خُزاعه» مشارکت داشته است.

الجزیره همچنین گزارش داد که «مؤسسه هند رجب» برای نخستین بار اعلام کرده که شکایتی رسمی علیه زوکرمان که تابعیت آلمانی دارد، تنظیم کرده است.

برنامه «ما خفی اعظم» همچنین اسامی حدود ۳۰ هزار خلبان و اعضای نیروی هوایی ارتش صهیونیستی را که در جنگ غزه شرکت داشتند، فاش کرد.