تایید مذاکره پرسپولیس با اوسمار و برانکو؛ تعیین تکلیف وحید هاشمیان

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی رئیس و عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بامداد امروز سه شنبه تاکید کرد که در حضور سایر اعضا با اوسمار برای بازگشت به پرسپولیس مذاکره کرده است.

حدادی در این مورد گفت: از آنجایی که همه چیز در هیئت مدیره شفاف است بنده با آقای اوسمار صحبت کردم و سایر اعضا هم کنار من بودند.

وی در مورد تعیین تکلیف وحید هاشمیان گفت: روز سه شنبه در جلسه هیئت مدیره با حضور کادر فنی در مورد ادامه همکاری با آقای هاشمیان تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.

اینانلو دیگر عضو هیئت مدیره نیز تأیید کرد که با برانکو ایوانکوویچ برای حضور در پرسپولیس مذاکره کرده است.