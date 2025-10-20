به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس‌نیوز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به دلیل هراس از ترور، در فرودگاه بین‌المللی پالم بیچ در ایالت فلوریدا مسیر سوار شدن بر هواپیمای «ایرفورس‌وان» را تغییر داد و از نردبانی فرعی با پله‌های کوتاه تعبیه‌شده در قسمت عقب هواپیما، استفاده کرد.

به گفته فاکس‌نیوز، این اقدام پس از کشف سکویی مرتفع مشکوک به استقرار یک تک‌تیرانداز با دید مستقیم و واضح به هواپیمای ریاست جمهوری صورت گرفت.

به گزارش فاکس نیوز، این سکوی شکار مرتفع که روز جمعه کشف شد، بلافاصله به نگرانی‌های امنیتی دامن زد. ماموران سرویس مخفی آمریکا موقعیتی بالقوه برای استقرار تک‌تیرانداز را در نزدیکی حصار فرودگاه شناسایی کردند که به طور مستقیم به به منطقه‌ای مشرف است که ترامپ به طور معمول از آنجا به هواپیمای ایرفورس وان سوار و از آن پیاده می‌شود.

تاکنون هیچ فردی در ارتباط با این حادثه بازداشت نشده است. کَش پاتل، مدیر اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) می‌گوید که تحقیقات در جریان است.

کشف مخفیگاه در جریان آماده‌سازی‌های امنیتی

آنتونی گوگلیلمی، مدیر ارتباطات سرویس مخفی آمریکا گفت که ماموران این سرویس در جریان «آماده‌سازی‌های امنیتی پیشرفته و معمول» پیش از ورود رئیس‌جمهور، این موقعیت را کشف کردند.

وی افزود: کشف این سازه هیچ تاثیر بر جابه‌جایی (رئیس جمهور) نداشت و هیچ فردی در محل حاضر یا دخیل نبود. گرچه قادر به ارائه جزئیات خاص درباره اشیای کشف‌شده یا هدف آن نیستیم اما این حادثه اهمیت اقدامات امنیتی لایه‌ای ما را برجسته می‌کند.

سرویس مخفی اعلام کرد که در قالب تحقیقات، با اف‌بی‌آی و نیروهای محلی در پالم بیچ همکاری نزدیکی دارد.

افزایش هشدارهای امنیتی تنها چند هفته پس از آن است که رایان روث به اتهام تلاش برای ترور ترامپ در یک زمین گلف در پالم بیچ، مجرم شناخته شد.