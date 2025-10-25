به گزارش مهر به نقل از رویترز، شأن دافی، وزیر ترابری آمریکا، هشدار داد که به دنبال تعطیلی دولت فدرال و عدم پرداخت حقوق کارمندان بخش امنیت و مراقبتهای هوایی، احتمال افزایش تأخیر در پروازهای داخلی و بینالمللی ایالات متحده بالا رفته است.
دافی اعلام کرد در صورت تداوم تعطیلی، پرداخت حقوق ۱۳ هزار کارمند مراقبتهای هوایی و ۵۰ هزار مأمور امنیت حملونقل که موعد آن سهشنبه آینده است، انجام نخواهد شد. وی در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز گفت: «با نزدیک شدن به روز سهشنبه و در صورت عدم رفع مشکل بودجهای، شاهد افزایش اختلال و تأخیر در حملونقل هوایی سراسر کشور خواهیم بود.»
وزیر ترابری آمریکا همچنین در یک کنفرانس خبری در فرودگاه فیلادلفیا افزود که آکادمی مراقبت ترافیک هوایی سازمان هوانوردی فدرال تا چند روز آینده با اتمام بودجه مواجه میشود و نخواهد توانست کمکهزینه دانشجویان خود را تأمین کند؛ مسئلهای که باعث خروج تعدادی از دانشجویان از این مرکز آموزشی شده است.
در همین حال، شرکتهای هواپیمایی آمریکایی نیز اعلام کردهاند در حال آمادهسازی برنامههای اضطراری برای مقابله با افزایش اختلال در شبکه پروازی خود هستند.
در فضای سیاسی نیز اختلاف میان کاخ سفید و کنگره درباره بودجه دولت فدرال ادامه دارد. جمهوریخواهان، دموکراتها را مسئول تعطیلی دولت میدانند و در مقابل، دموکراتها دولت دونالد ترامپ و همحزبیهایش را عامل اصلی ایجاد این بحران معرفی میکنند.
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