به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یائیر لاپید رئیس جریان مخالف در رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که این رژیم حتی بعد از امضای توافق آتش بس غزه در خطرناک‌ترین بحران سیاسی خود به سر می‌برد.

وی اضافه کرد، روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی دولت‌های جهان افزایش پیدا کرده به طوری که تاکنون ۱۴۲ دولت دست به این کار زده‌اند.

لاپید بیان کرد، علاوه بر این صندوق سرمایه گذاری نروژ نیز اموال خود را از اراضی اشغالی خارج می‌کند.

وی اعتراف کرد، شرکت‌های جهانی مشارکت خود را در پروژه‌های داخل اراضی اشغالی لغو کرده‌اند و محصولات صهیونیستی در اروپا فروش نمی‌رود و بی سروصدا از قفسه‌ها جمع می‌شود. سران صهیونیست پست‌های خود را ترک کرده‌اند.