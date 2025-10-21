  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۱

تل‌آویو جسد یک اسیر صهیونیست دیگر را تحویل گرفت

تل‌آویو جسد یک اسیر صهیونیست دیگر را تحویل گرفت

رژیم صهیونیستی از تحویل گرفتن جسد یک اسیر صهیونیست دیگر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته اعلام کرد که جسد یک اسیر صهیونیست دیگر را از صلیب سرخ تحویل گرفته است.

در این بیانیه آمده است که جسد مذکور به پزشکی قانونی منتقل می‌شود تا هویت آن شناسایی شود.

لازم به ذکر است که جنبش حماس از زمان آغاز رسمی توافق آتش بس تاکنون به تعهدات خود پایبند بوده و ۲۰ اسیر زنده صهیونیست را آزاد کرده است.

نیروهای مقاومت همچنین تعدادی از اجساد اسرای صهیونیست را شناسایی و تحویل داده‌اند. گزارش شده که تعداد این اجساد به ۲۸ عدد می‌رسد و شناسایی و پیدا کردن آنها در شرایط کنونی نوار غزه بسیار سخت و پیچیده است.

